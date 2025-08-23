Risultati Serie A, Milan-Cremonese 1-2: tabellino e marcatori | News

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (84' Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (57' Bondo), Vandeputte (57' Payero), Pezzella; Bonazzoli (84' De Luca), Okereke (66' Sanabria). A disposizione: Nava, Silvestri, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola, Castagnetti, Lordkipanidze. Allenatore: Nicola.
Arbitro: Collu di Cagliari.
Ammoniti: 48' Grassi (C), 69' F. Terracciano (C), 77' Payero (C), 78' Álex Jiménez (M), 88' Bondo (C).
Espulsi: nessuno.
Note: al 19' annullato un gol a Giménez (M) per fuorigioco.
