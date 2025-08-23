Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, Milan-Cremonese 1-2: tabellino e marcatori | News

MILAN-CREMONESE

Risultati Serie A, Milan-Cremonese 1-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match giocato a 'San Siro'
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Cremonese 1-2, il tabellino

—  

Il Milan di Massimiliano Allegri, perde, 1-2, a 'San Siro' contro la Cremonese al debutto nel campionato di Serie A 2025-2026: meritata la vittoria esterna della squadra di Davide Nicola. Ospiti in vantaggio al 28' con Federico Baschirotto, con un colpo di testa in area di rigore. Il pareggio rossonero arriva, nel recupero del primo tempo, sempre di testa e sempre grazie a un difensore, Strahinja Pavlović. Nella ripresa, dopo un iniziale assalto del Milan, rovesciata pazzesca di Federico Bonazzoli (61') e stadio gelato per il gol-vittoria dei grigiorossi. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'.

MILAN-CREMONESE 1-2

Marcatori: 28' Baschirotto (C), 46' p.t. Pavlović (M), 61' Bonazzoli (C)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (66' Chukwueze), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić (74' Jashari), Fofana, Estupiñán (46' Álex Jiménez); Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Musah, Ricci. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (84' Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (57' Bondo), Vandeputte (57' Payero), Pezzella; Bonazzoli (84' De Luca), Okereke (66' Sanabria). A disposizione: Nava, Silvestri, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola, Castagnetti, Lordkipanidze. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Ammoniti: 48' Grassi (C), 69' F. Terracciano (C), 77' Payero (C), 78' Álex Jiménez (M), 88' Bondo (C).

Espulsi: nessuno.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Note: al 19' annullato un gol a Giménez (M) per fuorigioco.

Leggi i
commenti
Stagione: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA