Milan-Cremonese 1-2, rovesciata pazzesca di Bonazzoli | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri ritorna in svantaggio, contro la Cremonese di Davide Nicola , in occasione della partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Al 61' Federico Baschirotto recupera palla su Álex Jiménez e avvia l'azione ospite: cross, dalla sinistra, di Giuseppe Pezzella e rovesciata pazzesca di Federico Bonazzoli. Pallone alle spalle dell'incolpevole Mike Maignan e 'San Siro' di nuovo gelato. Milan-Cremonese 1-2 ...