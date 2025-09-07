Bonazzoli: “Io esistevo già da prima della rovesciata contro il Milan, no?”

Ha poi proseguito: "Alla Cremonese sto benissimo. Detto questo, c’è un filo conduttore nella mia vita privata e calcistica che si chiama sensibilità. Ho 28 anni, ma ne avevo 16 quando esordivo nell’Inter. Ho cambiato parecchie squadre, ho conosciuto tanti allenatori, ho avuto tanti compagni, pochissimi sono diventati amici. Per me fare il calciatore è un plus, un’aggiunta, ma non mi etichetta. Quando esco dallo spogliatoio, esco come ci sono entrato: da persona normale".