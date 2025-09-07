Pianeta Milan
Bonazzoli: “Io esistevo già da prima della rovesciata contro il Milan, no?”

Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese si è raccontato in un'intervista esclusiva a SportWeek: le sue parole sul gol al Milan
Alessia Scataglini
Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese e con un passato nelle giovanili dell'Inter, si è raccontato in un'intervista esclusiva a SportWeek. L'ex "predestinato" ha esordito parlando del momento che ha segnato la sua stagione: la spettacolare rovesciata che ha regalato la vittoria alla sua squadra a San Siro, proprio contro il Milan. Un gol che ha fatto il giro del mondo e che ha rilanciato la sua carriera, riaccendendo l'interesse del grande calcio. Ecco di seguito, le sue parole:

Sulla rovesciata col Milan: "Bonazzoli esisteva anche prima che facesse questa rovesciata a San Siro, no? E oggi non sono diventato un super campione da 50 milioni di euro. È troppo facile adesso mandare un messaggio, perché sono diventato virale. Ma io non cerco quello"

Ha poi proseguito: "Alla Cremonese sto benissimo. Detto questo, c’è un filo conduttore nella mia vita privata e calcistica che si chiama sensibilità. Ho 28 anni, ma ne avevo 16 quando esordivo nell’Inter. Ho cambiato parecchie squadre, ho conosciuto tanti allenatori, ho avuto tanti compagni, pochissimi sono diventati amici. Per me fare il calciatore è un plus, un’aggiunta, ma non mi etichetta. Quando esco dallo spogliatoio, esco come ci sono entrato: da persona normale".

Concludendo, ha detto: "Non voglio portare in giro il mio status di calciatore, voglio invece che le persone si relazionino con me per quello che sono realmente. Certo, per le aspettative che mi si erano create intorno quando ero nel settore giovanile dell’Inter, sicuramente avrò deluso qualcuno".

