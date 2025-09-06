Milan, Orlando: “Leao può giocare dappertutto lì davanti”

Rafael Leao è stato assente nelle prime due giornate di Serie A contro Cremonese e Lecce. Il Milan ha dovuto fare a meno dell'attaccante portoghese, ai box a causa di un infortunio a un polpaccio, patito dopo la rete siglata contro il Bari in Coppa Italia. Durante questa sosta per le nazionali, Leao è rimasto a Milanello per riprendersi al meglio dal problema fisico. Allegri e tutti i tifosi rossoneri sperano di poterlo vedere in campo dal primo minuto contro il Bologna, alla ripresa del campionato. Per molti opinionisti, questa - con Max in panchina - sarà la stagione della consacrazione definitiva di Leao. Magari, come si è visto nel precampionato, in un ruolo abbastanza inedito per lui: quello del centravanti. Ecco il pensiero di Massimo Orlando in proposito. L'ex calciatore ha parlato sulle frequenze di TMW Radio.
Le parole di Orlando: "La vedo Leao-dipendente questa squadra. Il Milan deve coprirsi di più, perché il problema della fase difensiva è evidente. Dietro deve passare a 4. Leao può giocare dappertutto lì davanti, da esterno è meglio, perché può fare più cose, ma se lo vuole provare punta con Pulisic, giusto così. Ma questa squadra deve trovare equilibrio dietro. Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa".
