Milan, Orlando: “Leao può giocare dappertutto lì davanti”

Rafael Leao è stato assente nelle prime due giornate di Serie A contro Cremonese e Lecce. Il Milan ha dovuto fare a meno dell'attaccante portoghese, ai box a causa di un infortunio a un polpaccio, patito dopo la rete siglata contro il Bari in Coppa Italia. Durante questa sosta per le nazionali, Leao è rimasto a Milanello per riprendersi al meglio dal problema fisico. Allegri e tutti i tifosi rossoneri sperano di poterlo vedere in campo dal primo minuto contro il Bologna, alla ripresa del campionato. Per molti opinionisti, questa - con Max in panchina - sarà la stagione della consacrazione definitiva di Leao. Magari, come si è visto nel precampionato, in un ruolo abbastanza inedito per lui: quello del centravanti. Ecco il pensiero di Massimo Orlando in proposito. L'ex calciatore ha parlato sulle frequenze di TMW Radio.