Bezzi: “Il Milan è da Scudetto? Credo molto in Allegri”

Le prime due giornate di Serie A sono in archivio. Il Milan, dopo una brutta sconfitta contro la Cremonese, ha dato segnali di ripresa alla seconda giornata. Al 'Via del Mare' di Lecce gli uomini di Massimiliano Allegri si sono resi protagonisti di una buona prestazione. Compatti e solidi in difesa, pericolosi in attacco in alcuni frangenti. Grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic, e senza subire gol, i rossoneri hanno portato a casa i primi 3 punti della stagione. Gianni Bezzi, proiettandosi in avanti, ha provato a pronosticare chi si troverà davanti alla trentottesima di campionato. Di seguito, si riportano le parole che il giornalista ha detto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà'.