Le prime due giornate di Serie A sono in archivio. Il Milan, dopo una brutta sconfitta contro la Cremonese, ha dato segnali di ripresa alla seconda giornata. Al 'Via del Mare' di Lecce gli uomini di Massimiliano Allegri si sono resi protagonisti di una buona prestazione. Compatti e solidi in difesa, pericolosi in attacco in alcuni frangenti. Grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic, e senza subire gol, i rossoneri hanno portato a casa i primi 3 punti della stagione. Gianni Bezzi, proiettandosi in avanti, ha provato a pronosticare chi si troverà davanti alla trentottesima di campionato. Di seguito, si riportano le parole che il giornalista ha detto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà'.
Bezzi: “Il Milan è da Scudetto? Credo molto in Allegri”
Bezzi crede in un Milan da scudetto—
"C'è un fatto: credo molto in Allegri, sono convinto della sua bravura. Dopo due giornate non mi permetto di giudicare il suo avvio, perché anche Conte lo scorso anno partì male. Il Milan non ha le coppe, quindi chissà, potrebbe essere un piccolo vantaggio. Non ci credo a un Napoli che vince il secondo scudetto di fila. Non credo molto in Chivu, l'Inter ha fatto un passo indietro. Ero indeciso con la Juventus per il titolo, anche se il ritorno di Vlahovic potrebbe cambiare qualcosa".
