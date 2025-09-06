Pianeta Milan
Milan, Modric non titolare con la Croazia: ecco le parole del CT Dalic

Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha parlato nel post della vittoria con le Fær Øer. Milan, Modric è partito dalla panchina. Ecco il motivo
Milan-Bologna, terza giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri torneranno in campo dopo la pausa per le sfide delle Nazionali e dopo la vittoria sul campo del Lecce. Per Massimiliano Allegri la partita sulla carta più difficile da quando è tornato sulla panchina del Milan. Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha parlato nel post della vittoria con le Fær Øer. Tra le sue parole spazio anche al perché della panchina per Luka Modric, centrocampista del Milan. Con lui in panchina anche Ivan Perisic. Il rossonero è poi entrato al 65′, mentre l’ex Inter al 51′. Ecco la spiegazione di Dalic a riguardo dal giornale croato Sportske Novosti.

Milan, Dalic (CT Croazia) su Modric 

"Modric e Perisic partiti dalla panchina? Abbiamo dato una chance a Fruk, Smolcic e Jakic. Queste sono le partite giuste. Volevamo far riposare alcuni giocatori e preservarli, soprattutto a causa del terreno di gioco".

La Croazia tornerà in campo questo lunedì contro Montenegro, al momento terza forza del gruppo L per le qualificazioni Mondiali. Possibile che Modric possa giocare dal primo minuto questa volta.

