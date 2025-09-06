Il Milan riparte dal suo centrocampo: Modric, Rabiot ma non soltanto

Con tutte queste caratteristiche, unitamente alla mano di Allegri, si potrà risolvere uno dei problemi cronici del Milan, ovvero l'equilibrio. Con un centrocampo più profondo e di qualità, potrà trarne beneficio l'intera formazione. Sulla carta, saranno titolari Ruben Loftus-Cheek come interno destro, poi Modric in cabina di regia e Rabiot da interno sinistro. Pronti a dare il cambio Fofana, Ricci e Jashari, quando tornerà dall'infortunio che lo terrà fermo fino a novembre almeno.
Con questa mediana, l'equilibrio è più probabile—
Il dubbio di alcuni, secondo il quotidiano romano, è che la dirigenza può avere calcato troppo la mano sul centrocampo, non destinando risorse economiche importanti a difesa e attacco. Ormai, però, il dado è tratto e per Allegri l'abbondanza in mediana non può che essere un bene.
