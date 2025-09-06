Il Milan riparte dal suo centrocampo: Modric, Rabiot ma non soltanto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al centrocampo del Milan , il settore che più è cambiato rispetto alla scorsa stagione: ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City , il Diavolo ha rinforzato il settore con Luka Modric (giunto svincolato dal Real Madrid ), Ardon Jashari (acquistato per 36 milioni di euro più bonus dal Bruges ), Samuele Ricci (preso dal Torino per 23 milioni di euro più bonus) e, come colpo finale, Adrien Rabiot , giunto per 7 milioni di euro più bonus dall' Olympique Marsiglia .

Milan, un centrocampo stellare per Allegri

Questo perché il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri si sono resi conto il centrocampo del Milan necessitava di più scelte e di più qualità. L'anno passato, la mediana del Diavolo si è retta su Reijnders e Youssouf Fofana. L'arrivo di Warren Bondo, a gennaio, non ha spostato più di tanto la situazione verso prospettive più rosee. Allegri, invece, ora ha a disposizione, per il 'CorSport', quantità, qualità ed esperienza per ripartire dal mezzo.