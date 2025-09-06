Modric o De Bruyne? De Canio sceglie il centrocampista del Milan

Luigi De Canio a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha parlato di chi preferisce tra Modric del Milan e De Bruyne del Napoli
Tra gli acquisti di punta fatti quest'estate dalle squadre di Serie A spiccano quelli di Modric e De Bruyne. Il Milan e il Napoli hanno scelto di puntare su due giocatori di assoluto livello, due campioni straordinari. Certo, l'età non è dalla loro parte (soprattutto nel caso del croato). Tuttavia, i due - in queste prime due giornate di campionato - hanno già dimostrato di poter reggere i ritmi del campionato italiano fornendo prestazioni di alto livello. Luigi De Canio, allenatore, ha parlato dei due a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole.
Modric o De Bruyne? Il parere di De Canio
La sua scelta: "Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno? Modric mi sembra molto più uomo squadra, al di là dei valori tecnici che sono elevati per entrambi. Modric abbina carisma, personalità, senso tattico. De Bruyne è uno splendido calciatore e non ha le caratteristiche di personalità del croato".