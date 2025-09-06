Modric o De Bruyne? De Canio sceglie il centrocampista del Milan

De Canio ha poi spiegato la sua preferenza per il croato: "Essere un punto di riferimento anche quando sei in panchina e hai davanti giocatori altrettanto importanti è un segno di grande personalità. Modric l'ho sempre visto così, come uomo squadra. Parliamo comunque di due grandi giocatori, che possono anche giocare insieme. E io me li prenderei entrambi, anche se hanno la loro età".