Modric o De Bruyne? De Canio sceglie il centrocampista del Milan

Luigi De Canio a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha parlato di chi preferisce tra Modric del Milan e De Bruyne del Napoli
Tra gli acquisti di punta fatti quest'estate dalle squadre di Serie A spiccano quelli di Modric e De Bruyne. Il Milan e il Napoli hanno scelto di puntare su due giocatori di assoluto livello, due campioni straordinari. Certo, l'età non è dalla loro parte (soprattutto nel caso del croato). Tuttavia, i due - in queste prime due giornate di campionato - hanno già dimostrato di poter reggere i ritmi del campionato italiano fornendo prestazioni di alto livello. Luigi De Canio, allenatore, ha parlato dei due a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole.

La sua scelta: "Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno? Modric mi sembra molto più uomo squadra, al di là dei valori tecnici che sono elevati per entrambi. Modric abbina carisma, personalità, senso tattico. De Bruyne è uno splendido calciatore e non ha le caratteristiche di personalità del croato".

De Canio ha poi spiegato la sua preferenza per il croato: "Essere un punto di riferimento anche quando sei in panchina e hai davanti giocatori altrettanto importanti è un segno di grande personalità. Modric l'ho sempre visto così, come uomo squadra. Parliamo comunque di due grandi giocatori, che possono anche giocare insieme. E io me li prenderei entrambi, anche se hanno la loro età".

