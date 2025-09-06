Milan Femminile sconfitta dalla Roma. Bakker: “Non ci sono alibi”

"Non è stata solo un’opportunità. Sono orgogliosa, come potete vedere, di aver dato tutto insieme alla squadra". Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato dopo la sconfitta in casa della Roma per 1-0, partita valida per la seconda giornata della Serie A Women's Cup. Rete decisiva di Giulia Galli. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Negli ultimi minuti abbiamo avuto la possibilità di ribaltare e fare l’1-1. È chiaro che loro hanno cercato di sfruttare un’occasione favorevole, che però non si è mai concretizzata".