Milan Femminile sconfitta dalla Roma. Bakker: “Non ci sono alibi”

Queste le parole dell'allenatrice del Milan Femminile. Domenica 14 settembre, alle 15.00 a Fiorenzuola d'Arda, sarà Milan-Ternana Women.
"Non è stata solo un’opportunità. Sono orgogliosa, come potete vedere, di aver dato tutto insieme alla squadra". Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato dopo la sconfitta in casa della Roma per 1-0, partita valida per la seconda giornata della Serie A Women's Cup. Rete decisiva di Giulia Galli. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Negli ultimi minuti abbiamo avuto la possibilità di ribaltare e fare l’1-1. È chiaro che loro hanno cercato di sfruttare un’occasione favorevole, che però non si è mai concretizzata".
Sul meteo: "Le condizioni meteorologiche erano le stesse per entrambe le squadre e, nel secondo tempo, era inevitabile che subentrasse la stanchezza. Loro sono arrivati con appena cinque giocatrici a disposizione in panchina. Non ci sono alibi: questo è il verdetto del campo e lo accettiamo".
