Serie A Femminile, ecco gli orari della prima giornata di campionato

Serie A Femminile 2025/26: il Milan Femminile apre il campionato contro il Genoa. Ecco il comunicato ufficiali della FIGC.
La Serie A femminile si appresta a iniziare. Oggi la FIGC ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha resi noti gli orari della prima giornata di Serie A Women 2025/26. La squadra di Suzanne Bakker affronterà il Genoa in trasferta, domenica 5 ottobre alle ore 15. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC.

Milan Femminile, ecco quando si giocherà la prima partita di campionato

"Sarà Sassuolo-Juventus la prima partita della Serie A Women 2025-26 trasmessa in diretta su RaiSport. Ufficiale la programmazione del weekend che aprirà il campionato, dopo la conclusione della Serie A Women's Cup con la Final Four in programma a Castellammare di Stabia dal 23 al 27 settembre : il match di sabato 4 ottobre dello stadio 'Enzo Ricci' avrà inizio alle 18.30. Inter-Ternana Women e Roma-Parma di sabato 4 ottobre alle 12.30 saranno le prime partite del campionato, con Napoli Women-Fiorentina alle 15. 

Domenica 5 ottobre sarà invece il turno di Como Women-Lazio (12.30) e Genoa-Milan (15). La Serie A Women anche quest'anno sarà trasmessa da Rai (una gara ogni weekend) e DAZN, che trasmetterà invece tutte le partite. Copertura totale anche sul sito figc.it e sui nuovi canali social dedicati alla Serie A Women". 

