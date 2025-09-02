(Fonte acmilan.com)
Calendario Milan Femminile, gli impegni di settembre delle rossonere di Bakker
Settembre chiama il Milan Femminile a una reazione immediata: ecco, di seguito, tutti gli impegni delle rossonere di coach Bakker
Settembre chiama il Milan Femminile a una reazione immediata. Dopo il debutto nella nuova Serie A Women's Cup con la sconfitta contro il Sassuolo, le rossonere di Suzanne Bakker cercano riscatto e punti pesanti nel girone: la trasferta a Roma si preannuncia ostica, mentre più agevole la sfida con la Ternana. Identità, ritmo e un pizzico in più di cinismo sottoporta sono le parole d'ordine per restare in corsa. Un mese chiave per consolidare l'aspetto tattico di una squadra con molte novità e riaccendere fiducia.
