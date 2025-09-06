Pioli: 'Lo Scudetto col Milan non mi ha cambiato'. Sul ritorno a San Siro ...

Pianeta Milan
Stefano Pioli, ex allenatore del Milan attuale della Fiorentina, ha parlato a 'DAZN' del ritorno in Italia, dello Scudetto e della sfida contro i rossoneri
"Il 19 ottobre ci sarà Milan-fiorentina. Non l'ho segnata perché dico sempre alla squadra di pensare partita partita quindi non posso andare oltre". Stefano Pioli, ex allenatore del Milan attuale della Fiorentina, ha parlato a 'DAZN' del ritorno in Italia, dello Scudetto e della sfida contro i rossoneri. Ecco le sue parole riprese da 'Tuttomercatoweb': "Chiaro che sarà una giornata particolare perché ritorno per la prima volta in uno stadio e in un ambiente che mi hanno dato grandissime emozioni e soddisfazioni. Ci penseremo quando si avvicinerà quella data".

Lo Scudetto col Milan: "Vincere quello scudetto non mi ha cambiato, semmai ha cambiato la percezione dall'esterno. Quando vinci allora tutti pesano che quello che hai fatto è positivo. Ti dà una visibilità incredibile, poi soprattutto con il Milan che non vinceva uno scudetto da tempo. Secondo me però è un errore far credere che un allenatore vincente sia solo quello che riesce a vincere lo scudetto. Gli allenatori vengono scelti per raggiungere determinati obiettivi e ogni allenatore che riesce a raggiungere le aspettative del club è un allenatore vincente".

Pioli finisce: "Chi salva le squadre che si devono salvare e chi raggiunge l'Europa se quello era l'obiettivo. Io non sono cambiato e non sono più tranquillo perché ho dimostrato di poter vincere lo scudetto. Probabilmente l'aver vinto ti porta più responsabilità e aspettative e allora sono ancora più concentrato per far sì che il mio lavoro sia a quel livello. Devo stare sotto pressione e dimostrare di essere un allenatore di livello".

