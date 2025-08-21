Ferri sull’ex Milan Pioli: “È il punto di forza della Fiorentina”

Dopo una stagione in Arabia ad allenare l' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo , Stefano Pioli ha deciso di tornare in patria. L'ex allenatore del Milan si è seduto sulla panchina della Fiorentina . Si tratta della sua seconda esperienza con la Viola, dopo quella delle stagioni 2017/18 e 2018/19. Questo suo ritorno è ben visto da parecchi opinionisti. Tra questi, si è espresso in merito Giacomo Ferri, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ferri sulla Fiorentina di Pioli

Ecco cosa ha detto: "Secondo me la Fiorentina ha una rosa importante e uno dei punti di forza è l’allenatore. Pioli è migliorato tantissimo a Milano, ha fatto di tutto tra allenatore e dirigente gestendo delle situazioni non facili. La garanzia è Pioli, stanno costruendo una squadra che può diventare ancor più forte".