Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ferri sull’ex Milan Pioli: “È il punto di forza della Fiorentina”

INTERVISTE

Ferri sull’ex Milan Pioli: “È il punto di forza della Fiorentina”

Stefano Pioli Fiorentina
Giacomo Ferri è intervenuto a TMW Radio parlando della Fiorentina. Il suo giudizio sul ritorno in panchina di Stefano Pioli, ex Milan
Redazione PM

Dopo una stagione in Arabia ad allenare l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Stefano Pioli ha deciso di tornare in patria. L'ex allenatore del Milan si è seduto sulla panchina della Fiorentina. Si tratta della sua seconda esperienza con la Viola, dopo quella delle stagioni 2017/18 e 2018/19. Questo suo ritorno è ben visto da parecchi opinionisti. Tra questi, si è espresso in merito Giacomo Ferri, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ferri sulla Fiorentina di Pioli

—  

Ecco cosa ha detto: "Secondo me la Fiorentina ha una rosa importante e uno dei punti di forza è l’allenatore. Pioli è migliorato tantissimo a Milano, ha fatto di tutto tra allenatore e dirigente gestendo delle situazioni non facili. La garanzia è Pioli, stanno costruendo una squadra che può diventare ancor più forte".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE:

Ha poi aggiunto: "Fino alla chiusura del mercato si fa fatica a fare previsioni, a bocce ferme con le squadre costruite puoi avere un’idea. Credo però che la Fiorentina in questo momento abbia almeno cinque squadre davanti e per la Champions è difficile. Ci sono problematiche per tutti, ma a oggi la vedo complicata per la Fiorentina".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA