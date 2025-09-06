Milan, Pedullà: “Busardò ha inciso più del direttore sportivo”

Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione per i rossoneri. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha pubblicato un video su 'YouTube' criticando l'operato del Milan durante la scorsa sessione di calciomercato. Ecco il suo parere.
Pedullà critica il Milan
"Credo che una cosa successa durante questa estate, non sia mai accaduta al Milan. Busardò ha inciso più del direttore sportivo e invece si fa finta di nulla. L'arrivo di Dovbyk non come scelta tecnica, ma solo per spostate un attaccante perché non sta facendo bene, non come priorità dell'allenatore. Se il direttore sportivo prende Boniface e succedono queste cose. Queste cose al Milan non possono accadere. Capisco perché il Milan ha preso Tare tre mesi dopo e non a marzo. Il Milan ha bisogno di ritrovare il vecchio blasone".
Questo il pensiero di Pedullà sull'operato del Milan sul mercato.
