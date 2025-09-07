Milan, Orlando: “Un bel centrocampo se Allegri lo mette nel modo giusto”

Il Milan è stato tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato. In casa rossonera è stata fatta una vera e propria rivoluzione tecnica. Come annunciato a fine giugno dal direttore sportivo Igli Tare, il reparto più cambiato rispetto alla scorsa stagione è stato il centrocampo. Ceduti Reijnders e Musah, sono arrivati Ricci, Modric, Jashari e Rabiot. Questi quattro, insieme a Fofana e Loftus-Cheek, vanno a formare una mediana di tutto rispetto. Massimiliano Allegri ha ora a disposizione interpreti di grande qualità e può variare spesso la composizione del suo centrocampo. Partendo da uno schieramento che prevede 3 centrocampisti, le diverse caratteristiche dei giocatori a disposizione potranno permettere al tecnico di cambiare l'approccio alla gara o lo spartito di gioco all'interno di uno stesso match. Sulla qualità del nuovo centrocampo rossonero, si è espresso Massimo Orlando. L'ex calciatore è stato ospite di 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole.