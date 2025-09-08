Israele-Italia, formazione ufficiale: ecco le scelte del CT Gattuso

Solo due cambi rispetto alla vittoria contro l'Estonia. Dentro Mancini e Locatelli, fuori Calafiori e Zaccagni. Grazie a queste decisioni, il modulo cambierà di conseguenza. Da un 4-2-4 si passa a un 3-5-2. Lo schieramento dei giocatori di Gattuso, però, potrà variare molto a gara in corso. È possibile infatti che il 3-5-2 possa diventare anche un 4-3-3 abbastanza atipico, in cui Kean si allargherà sulla sinistra. Dopo l'esperimento riuscito delle due punte (Kean e Retegui) in campo contemporaneamente, il CT ha voluto proseguire su questa strada.