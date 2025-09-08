Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Israele-Italia, formazione ufficiale: ecco le scelte del CT Gattuso

ISRAELE-ITALIA

Israele-Italia, formazione ufficiale: ecco le scelte del CT Gattuso

Israele-Italia, formazione ufficiale: ecco le scelte del CT Gattuso
Ecco la formazione ufficiale scelta da Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, per Israele-Italia. Calcio d'inizio ore 20:45
Redazione PM

Tra un'ora, alle 20:45, scenderà in campo la seconda Italia di Gennaro Gattuso (il nuovo commissario tecnico). Dopo la vittoria all'esordio per 5-0 contro l'Estonia, ora un test più probante. A Debrecen in Ungheria (in campo neutro) la Nazionale sfiderà Israele. Tramite il profilo ufficiale di X la Nazionale ha comunicato la formazione ufficiale, gli undici uomini scelti da Gattuso. Di seguito, si riportano le sue scelte.

Israele-Italia, la formazione ufficiale

—  

Ecco gli undici titolari dell'Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Politano; Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic, la stella che non si può spegnere: il Milan deve blindarlo>>>

Solo due cambi rispetto alla vittoria contro l'Estonia. Dentro Mancini e Locatelli, fuori Calafiori e Zaccagni. Grazie a queste decisioni, il modulo cambierà di conseguenza. Da un 4-2-4 si passa a un 3-5-2. Lo schieramento dei giocatori di Gattuso, però, potrà variare molto a gara in corso. È possibile infatti che il 3-5-2 possa diventare anche un 4-3-3 abbastanza atipico, in cui Kean si allargherà sulla sinistra. Dopo l'esperimento riuscito delle due punte (Kean e Retegui) in campo contemporaneamente, il CT ha voluto proseguire su questa strada.

Leggi anche
Modric, la sua Croazia stasera in campo contro il Montenegro
Milan, Athekame in campo dal primo minuto con la Svizzera U21

© RIPRODUZIONE RISERVATA