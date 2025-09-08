Milan, Athekame in campo dal primo minuto con la Svizzera U21

Pianeta Milan
Il nuovo terzino destro del Milan, Zachary Athekame, è in campo in questi minuti con la Svizzera U21 contro i pari età dell'Albania
Zachary Athekame non ha ancora esordito con la maglia del Milan. I rossoneri lo hanno acquistato dallo Young Boys per una cifra intorno ai 10 milioni di euro durante questo calciomercato estivo per riempire la casella del terzino destro. Una casella rimasta vuota dopo gli addii di Florenzi, Walker, Calabria ed Emerson Royal. Il giovane difensore classe 2004 attende che arrivi il suo momento in rossonero. Intanto, dalla Svizzera si ricevono ottime recensioni sul suo conto e ne ha parlato bene anche il CT della Nazionale maggiore, Murat Yakin.

Athekame titolare con la Svizzera under-21

Nel frattempo, però, Yakin non lo ha ancora mai convocato con i 'grandi'. Infatti, Athekame milita ancora per la Nazionale under-21 della Svizzera. Con essa è in campo in questi minuti contro i pari età dell'Albania. La partita amichevole è iniziata alle 18:30 e il nuovo terzino rossonero è partito titolare nel 4-3-1-2 di Stauch, il tecnico della selezione giovanile elvetica.

Dopo la partita di venerdì scorso contro l'Estonia (vinta per 2-0 dagli svizzeri), Athekame continua a mettere minuti nelle gambe. Anche in quell'occasione, infatti, il ragazzo aveva giocato dal primo minuto.

