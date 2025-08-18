Pianeta Milan
Yakin (CT Svizzera): “Athekame? È un profilo molto interessante, ha grande energia”

Murat Yakin
Il Milan ha annunciato un nuovo acquisto per la difesa: dopo De Winter, ecco Athekame. Di seguito, le parole del CT della nazionale, Yakin
Il Milan ha annunciato un nuovo acquisto per la difesa: dopo Koni De Winter, è ufficiale l'arrivo del terzino svizzero Zachary Athekame. In attesa del suo debutto, ecco le parole del CT della nazionale, Murat Yakin:

Il CT della Svizzera promuove Athekame: "Profilo interessante"

"È un profilo molto interessante, l'ho seguito da vicino, sta avendo una crescita positiva. Ha già accumulato una discreta esperienza, ha grande energia e tatticamente è intelligente".

