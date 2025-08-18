Pianeta Milan
Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez

La vittoria in Coppa Italia contro il Bari ha lasciato un retrogusto amaro in casa Milan: l'emergenza attacco, tra Gimenez e....
La vittoria in Coppa Italia contro il Bari ha lasciato un retrogusto amaro in casa Milan. Nonostante il passaggio del turno, la partita ha messo in luce una criticità ben nota alla società, ma che ora è diventata una vera e propria emergenza: la necessità di un attaccante. E il problema non è solo tecnico, ma anche fisico.

Milan, il mercato chiama: emergenza attacco dopo il "caso" Leao

A San Siro, il nuovo Milan di Allegri ha mostrato le prime idee di gioco, ma ha anche perso, almeno per il momento, il suo uomo più rappresentativo. Dopo appena 17 minuti, Rafael Leao, autore del gol che ha sbloccato il match, è uscito per un problema al polpaccio. Una doccia fredda che ha fatto scattare l'allarme in vista dell'esordio in campionato contro la Cremonese. La sua presenza è in forte dubbio e il reparto offensivo rossonero si ritrova improvvisamente sguarnito.

Gimenez, una chance da cogliere al volo

Al posto di Leao è entrato Santiago Gimenez, che non ha brillato. Nonostante il buon lavoro svolto in allenamento, il messicano è apparso un po' impreciso e, a tratti, spaesato. Troppo spesso ha cercato di decentrarsi, ignorando le direttive dello staff tecnico che gli chiedeva di attaccare la profondità e riempire l'area. Un atteggiamento che ha evidenziato come il numero 9 rossonero non sia ancora in una condizione fisica ottimale e debba ritrovare la giusta fiducia nei propri mezzi.

Con Leao 'infortunato', il peso dell'attacco ricadrà quasi certamente sulle sue spalle. Gimenez avrà un'altra opportunità per dimostrare di essere all'altezza del Milan, ma dovrà svoltare in fretta e convincere tutti che può essere il titolare del Diavolo.

Vlahovic e Hojlund: la settimana della verità

L'emergenza in attacco spinge il Milan a muoversi con decisione sul mercato. I nomi sono sempre gli stessi: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Due profili diversi ma entrambi capaci di attaccare la profondità e dare peso all'area di rigore. L'ufficialità della trattativa per Vlahovic è arrivata direttamente dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prima della partita.

Ora il tempo stringe e la necessità di un nuovo centravanti è diventata una priorità assoluta. Nelle prossime ore, il Milan dovrà accelerare e chiudere l'acquisto che serve per completare la rosa. Un attaccante che non sia solo un rincalzo, ma una figura in grado di supportare la manovra e prendersi sulle spalle l'attacco rossonero, in attesa del rientro di Leao.

