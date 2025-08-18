Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez

Gimenez, una chance da cogliere al volo — Al posto di Leao è entrato Santiago Gimenez, che non ha brillato. Nonostante il buon lavoro svolto in allenamento, il messicano è apparso un po' impreciso e, a tratti, spaesato. Troppo spesso ha cercato di decentrarsi, ignorando le direttive dello staff tecnico che gli chiedeva di attaccare la profondità e riempire l'area. Un atteggiamento che ha evidenziato come il numero 9 rossonero non sia ancora in una condizione fisica ottimale e debba ritrovare la giusta fiducia nei propri mezzi.

Con Leao 'infortunato', il peso dell'attacco ricadrà quasi certamente sulle sue spalle. Gimenez avrà un'altra opportunità per dimostrare di essere all'altezza del Milan, ma dovrà svoltare in fretta e convincere tutti che può essere il titolare del Diavolo.

Vlahovic e Hojlund: la settimana della verità — L'emergenza in attacco spinge il Milan a muoversi con decisione sul mercato. I nomi sono sempre gli stessi: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Due profili diversi ma entrambi capaci di attaccare la profondità e dare peso all'area di rigore. L'ufficialità della trattativa per Vlahovic è arrivata direttamente dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prima della partita.

Ora il tempo stringe e la necessità di un nuovo centravanti è diventata una priorità assoluta. Nelle prossime ore, il Milan dovrà accelerare e chiudere l'acquisto che serve per completare la rosa. Un attaccante che non sia solo un rincalzo, ma una figura in grado di supportare la manovra e prendersi sulle spalle l'attacco rossonero, in attesa del rientro di Leao.