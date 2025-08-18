Un incastro perfetto tra modulo e giocatore: la nuova chance di Saelemaekers—
La scelta di Allegri di puntare su Saelemaekers non è casuale. Il belga possiede un mix di qualità che lo rendono perfetto per il ruolo di esterno a tutta fascia: corsa, intelligenza tattica, spirito di sacrificio e una spiccata propensione offensiva, senza però trascurare la fase difensiva. Non a caso, la società ha affiancato a Saelemaekers un giovane di prospettiva come Zachary Athekame, un chiaro segnale di come il club veda in lui il titolare inamovibile della corsia di destra.
Arrivato a Milano nel lontano gennaio 2020, Saelemaekers ha vissuto stagioni altalenanti, senza mai riuscire a imporsi del tutto. Ma l'esperienza alla Roma, dove ha giocato a buoni livelli, ha rappresentato una tappa fondamentale per la sua crescita. Ora, tornato a casa per la terza volta, ha finalmente trovato le condizioni ideali per sbocciare: un allenatore che crede in lui, un ruolo su misura e la maglia da titolare in pugno.
Applausi e un futuro da protagonista—
La sua prestazione contro il Bari in Coppa Italia ha confermato le aspettative. Una prova solida, fatta di spinta, corsa e intelligenza, che gli è valsa gli applausi scroscianti di San Siro al momento della sostituzione. Un'accoglienza calorosa, ricambiata da Saelemaekers con un post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno in campo.
Il vero test, però, inizierà con l'avvio del campionato. Ora tocca a lui dimostrare che questa rinascita non è solo un fuoco di paglia, ma la definitiva consacrazione di un giocatore che, dopo anni di attesa, è pronto a prendersi il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA