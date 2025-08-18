Un incastro perfetto tra modulo e giocatore: la nuova chance di Saelemaekers

C’è una storia a San Siro che merita di essere raccontata, una di quelle che sa di rivincita e di scommessa vinta. È la storia di Alexis Saelemaekers , un giocatore che fino a qualche settimana fa sembrava con le valigie in mano e che oggi, dopo una sola partita ufficiale, si è preso la scena e la fiducia di tutto l’ambiente rossonero.

Nonostante il recente passato fatto di prestiti a Bologna e Roma, il belga è tornato in rossonero per restarci. E se c'è un merito per questa inattesa trasformazione, è da dividere equamente tra lui e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, ha subito visto in Saelemaekers l'interprete ideale del suo 3-5-2, un modulo che sembra tagliato su misura per le sue caratteristiche.