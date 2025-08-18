Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Modric al debutto ufficiale si è già preso San Siro

RASSEGNA STAMPA

Milan, Modric al debutto ufficiale si è già preso San Siro

Milan, Modric al debutto ufficiale si è già preso San Siro
Luka Modric si è già preso San Siro. Al debutto ufficiale con il Milan sono bastati pochi minuti per far esaltare i tifosi allo stadio
Redazione PM

Luka Modric si è presentato in grande stile a San Siro. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Già nel pre-partita - quando è stato presentato come ultimo acquisto per questioni di suspence - i tifosi lo hanno osannato. Il Milan ha voluto introdurlo ricordando la fede rossonera del Modric bambino e appellandolo per quello che è: "leggenda". Difficile trovare un termine più adatto per descrivere il Pallone d'Oro 2018, primatista di vittorie in Champions League (6 con il Real Madrid). Poi, i suoi primi 25 minuti in rossonero hanno rincarato la dose di applausi a lui rivolti da parte della tifoseria. Da tanto tempo San Siro non vedeva un giocatore così speciale sul suo prato con la maglia del Milan. Ed ecco allora che i tifosi hanno accompagnato con boati e applausi tutte le sue giocate.

Milan-Bari, l'esordio di Luka Modric

—  

Lo stadio ha vibrato specialmente in due occasioni. La prima: Modric all'ingresso dell'area di rigore disorienta un avversario con una doppia finta e calcia in porta. Il tiro è centrale, ma la preparazione è bastata per stupire San Siro. Un saggio delle sue qualità, della sua classe. La seconda: Modric penetra in area di rigore su suggerimento di Jashari, il croato avanza quasi fino alla linea di fondo e mette in mezzo. Né Gimenez né Okafor, però, sfruttano l'assist. Altro boato della folla.

LEGGI ANCHE

Un paio di ottime giocate hanno già sciolto il Giuseppe Meazza. I tifosi del Milan sono ben abituati a vedere grandi campioni e a Modric hanno riservato un'accoglienza degna del suo status. Non importa la carta d'identità. Il croato ha 39 anni ma la sua classe è ancora intatta. D'altronde, alla stessa età Ibrahimovic era ritornato in rossonero, contribuendo in maniera significativa ad avviare il corso che aveva poi condotto allo scudetto della stagione 2021/22. Esattamente come Zlatan, Luka è un vincente. Tanto è vero che, non appena il Milan si è interessato a lui, si è sincerato circa le ambizioni del club, prima di accettare - lusingato - la proposta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: "Attaccante? Vlahovic, Hojlund e questi altri tre" >>>

Ieri si è presentato in campo con la sua solita classe con la palla tra i piedi. Nel pre-gara, invece - durante la presentazione -, è sembrato "coinvolto, emozionato, sinceramente colpito dall'accoglienza ricevuta" - scrive la rosea.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA