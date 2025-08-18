Milan, Modric al debutto ufficiale si è già preso San Siro

Un paio di ottime giocate hanno già sciolto il Giuseppe Meazza. I tifosi del Milan sono ben abituati a vedere grandi campioni e a Modric hanno riservato un'accoglienza degna del suo status. Non importa la carta d'identità. Il croato ha 39 anni ma la sua classe è ancora intatta. D'altronde, alla stessa età Ibrahimovic era ritornato in rossonero, contribuendo in maniera significativa ad avviare il corso che aveva poi condotto allo scudetto della stagione 2021/22. Esattamente come Zlatan, Luka è un vincente. Tanto è vero che, non appena il Milan si è interessato a lui, si è sincerato circa le ambizioni del club, prima di accettare - lusingato - la proposta.