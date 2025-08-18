Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Attaccante? Vlahovic, Hojlund e questi altri tre”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Attaccante? Vlahovic, Hojlund e questi altri tre”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Un attaccante per Allegri: tutti i nomi'
Matteo Moretto, su 'YouTube', ha fatto il punto sulla ricerca di un attaccante per il Milan in questo calciomercato estivo. Chi può arrivare?
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Matteo Moretto, sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla ricerca di un attaccante per il Milan in questo calciomercato estivo. Chi può arrivare? Ecco tutte le sue dichiarazioni sul tema.

VLAHOVIĆ - "Le parole di Igli Tare nel pre-partita di Milan-Bari non sono passate inosservate. Le sue parole hanno confermato quello che vi stiamo dicendo da giorni e cioè che in questi ultimi giorni di mercato il Milan è focalizzato sull'attaccante. L'obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Santiago Giménez per completare il reparto. Tare ha fatto i due nomi principali su cui il Milan sta lavorando di più: il primo è quello di Dušan Vlahović che è il nome preferito che metterebbe d'accordo tutti, ma solo se i costi dell'operazione dovesse diventare realmente un'opportunità. Ad oggi non è così, ma occhio sempre al nome di Vlahović per il Milan che fino a quando avrà la possibilità di arrivare lui ci proverà".

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, per l'attaccante tra Vlahović e Højlund? Sì, ma non solo!

—  

HØJLUND - "L'altro nome è quello di Rasmus Højlund che è al momento più caldo perchè è semplicemente quello su cui si sta lavorando di più. È più vicino al Manchester United e si è avvicinato anche al giocatore. Credo che questa settimana sia da dentro o fuori per Hojlund. Il danese non è stato convocato per l'Arsenal e quindi sa di essere fuori dal progetto. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per Højlund, vedremo se il Milan lo accontenterà anche per quel che riguarda la formula del trasferimento".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, se parte Chukwueze può arrivare questo gran colpo >>>

ALTERNATIVE - "Oltre a questi due nomi, il Milan considera anche altre piste alternative che potrebbero diventare calde se i primi obiettivi non dovessero arrivare. In questa lista c'è per esempio un profilo che piace molto al Milan, cioè quello di Nicolas Jackson, che però è sempre stata una pista molto costosa. Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan. Manteniamo in lista dunque il nome di Jackson che il Milan segue da più di un anno. Ci sono poi altri due nomi nella lista del Milan: si tratta di Breel Embolo, che è in totale rottura con il Monaco, e Tolu Arokodare, giocatore del Genk che continua ad essere proposto ai rossoneri. Questi sono quindi i nomi principali da considerare per l'attacco del Milan".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA