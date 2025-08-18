Calciomercato Milan, Moretto: 'Un attaccante per Allegri: tutti i nomi'

Calciomercato Milan, per l'attaccante tra Vlahović e Højlund? Sì, ma non solo!—
HØJLUND - "L'altro nome è quello di Rasmus Højlund che è al momento più caldo perchè è semplicemente quello su cui si sta lavorando di più. È più vicino al Manchester United e si è avvicinato anche al giocatore. Credo che questa settimana sia da dentro o fuori per Hojlund. Il danese non è stato convocato per l'Arsenal e quindi sa di essere fuori dal progetto. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per Højlund, vedremo se il Milan lo accontenterà anche per quel che riguarda la formula del trasferimento".
ALTERNATIVE - "Oltre a questi due nomi, il Milan considera anche altre piste alternative che potrebbero diventare calde se i primi obiettivi non dovessero arrivare. In questa lista c'è per esempio un profilo che piace molto al Milan, cioè quello di Nicolas Jackson, che però è sempre stata una pista molto costosa. Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan. Manteniamo in lista dunque il nome di Jackson che il Milan segue da più di un anno. Ci sono poi altri due nomi nella lista del Milan: si tratta di Breel Embolo, che è in totale rottura con il Monaco, e Tolu Arokodare, giocatore del Genk che continua ad essere proposto ai rossoneri. Questi sono quindi i nomi principali da considerare per l'attacco del Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA