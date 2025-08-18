Calciomercato Milan, Moretto: 'Un attaccante per Allegri: tutti i nomi'

VLAHOVIĆ - "Le parole di Igli Tare nel pre-partita di Milan-Bari non sono passate inosservate. Le sue parole hanno confermato quello che vi stiamo dicendo da giorni e cioè che in questi ultimi giorni di mercato il Milan è focalizzato sull'attaccante. L'obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Santiago Giménez per completare il reparto. Tare ha fatto i due nomi principali su cui il Milan sta lavorando di più: il primo è quello di Dušan Vlahović che è il nome preferito che metterebbe d'accordo tutti, ma solo se i costi dell'operazione dovesse diventare realmente un'opportunità. Ad oggi non è così, ma occhio sempre al nome di Vlahović per il Milan che fino a quando avrà la possibilità di arrivare lui ci proverà".