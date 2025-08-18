Il Milan parte in discesa: battuto il Bari senza problemi a 'San Siro'

In Milan-Bari, da segnalare anche l'esordio ufficiale con il Diavolo per Luka Modrić. Il Pallone d'Oro 2018, ha fatto notare il 'CorSera', ha giocato l'ultima mezzora - recupero compreso - ricevendo applausi dal pubblico ad ogni tocco di palla. "Avrà anche quasi 40 anni, la tenuta è ovviamente da verificare, ma la classe è intatta", il commento del quotidiano generalista alla prima prova offerta dal croato ex Real Madrid in maglia Milan.