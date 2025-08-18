Il Milan parte in discesa: battuto il Bari senza problemi a 'San Siro'

In Milan-Bari, da segnalare anche l'esordio ufficiale con il Diavolo per Luka Modrić. Il Pallone d'Oro 2018, ha fatto notare il 'CorSera', ha giocato l'ultima mezzora - recupero compreso - ricevendo applausi dal pubblico ad ogni tocco di palla. "Avrà anche quasi 40 anni, la tenuta è ovviamente da verificare, ma la classe è intatta", il commento del quotidiano generalista alla prima prova offerta dal croato ex Real Madrid in maglia Milan.
Tante note positive. Giménez ancora in ritardo—
Tra le note positive di Milan-Bari, le prove di Pulisic, Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana e Mike Maignan. Da rivedere, invece, il 'Bebote', Santiago Giménez. Entrato al 17' per l'infortunato Leão, è apparso impacciato e in ritardo di condizione. Comunque, ha dato l'assist per il raddoppio di Pulisic. Il Milan, schierato con il 3-5-2, molto probabilmente virerà al 4-3-3 non appena arriverà dal mercato una punta di peso, come promesso nel pre-partita dal direttore sportivo Igli Tare.
Intanto, però, buona la prima, in un'atmosfera piuttosto freddina, visto che la Curva Sud è rimasta in polemico silenzio dando seguito, come annunciato alla vigilia, alla propria intenzione di astenersi dal tifo poiché in aperta contestazione con la società rossonera.
