Milan-Bari 2-0, l’analisi: l’infortunio di Leao, la classe di Modric

Il Milan parte in discesa: battuto il Bari senza problemi a 'San Siro'
Con i gol di Rafael Leão e Christian Pulisic, il Milan di Massimiliano Allegri batte il Bari e accede al secondo turno di Coppa Italia
Daniele Triolo 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-0 per i rossoneri. Definito 'positivo' il debutto ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri che, grazie a un gol per tempo, di Rafael Leão e Christian Pulisic, si è qualificato per il turno successivo, in cui affronterà in gara secca, sempre in casa, il Lecce.

Milan-Bari 2-0, decidono Leão e Pulisic

Unica nota negativa della gara, l'infortunio muscolare occorso a Leão, pochissimi minuti dopo aver segnato. Un indurimento al polpaccio per il numero 10 portoghese, che, in queste ore, sarà sottoposto ad esami. Milan-Cremonese, prima della Serie A 2025-2026 in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45 a 'San Siro', comunque, resta fortemente a rischio per il top player dei rossoneri di Allegri.

In Milan-Bari, da segnalare anche l'esordio ufficiale con il Diavolo per Luka Modrić. Il Pallone d'Oro 2018, ha fatto notare il 'CorSera', ha giocato l'ultima mezzora - recupero compreso - ricevendo applausi dal pubblico ad ogni tocco di palla. "Avrà anche quasi 40 anni, la tenuta è ovviamente da verificare, ma la classe è intatta", il commento del quotidiano generalista alla prima prova offerta dal croato ex Real Madrid in maglia Milan.

Tante note positive. Giménez ancora in ritardo

Tra le note positive di Milan-Bari, le prove di Pulisic, Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana e Mike Maignan. Da rivedere, invece, il 'Bebote', Santiago Giménez. Entrato al 17' per l'infortunato Leão, è apparso impacciato e in ritardo di condizione. Comunque, ha dato l'assist per il raddoppio di Pulisic. Il Milan, schierato con il 3-5-2, molto probabilmente virerà al 4-3-3 non appena arriverà dal mercato una punta di peso, come promesso nel pre-partita dal direttore sportivo Igli Tare.

Intanto, però, buona la prima, in un'atmosfera piuttosto freddina, visto che la Curva Sud è rimasta in polemico silenzio dando seguito, come annunciato alla vigilia, alla propria intenzione di astenersi dal tifo poiché in aperta contestazione con la società rossonera.

