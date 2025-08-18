Calciomercato Milan, se parte Chukwueze può arrivare questo gran colpo

Il calciomercato estivo è molto vicino alla linea del traguardo, mancano pochi giorni e il Milan è in procinto di sistemare delle situazioni urgenti. Si prevede che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare mettano a segno sicuramente due acquisti per completare la rosa. Poi, a seconda dei giocatori che usciranno nell'ultima decade del mese di agosto, potrebbero verificarsi altrettanti innesti. Ma andiamo a vedere la situazione attuale in casa rossonera. PROSSIMA SCHEDA