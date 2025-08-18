Milan, Tare: 'Hojlund e Vlahovic? Un attaccante deve arrivare'. Il punto

Igli Tare, DS del Milan, ha fatto il punto di calciomercato: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono opzioni valide per rinforzare l'attacco

Daniele Triolo Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 08:08)

Ieri sera, prima di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 poi disputasi a 'San Siro' e terminata 2-0 per i rossoneri, il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare, ha parlato di calciomercato a 'SportMediaset'. Le dichiarazioni del dirigente milanista sono state riportate, tra gli altri quotidiani, anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, Tare parla di Hojlund e Vlahovic — In merito ai possibili rinforzi in attacco in questa fase finale del mercato estivo, Tare è stato chiaro. «Rasmus Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possano dare qualcosa in più a questo gruppo. Anche Dusan Vlahovic è una opzione. Un attaccante deve arrivare».