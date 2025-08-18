Pianeta Milan
Milan, Tare: 'Hojlund e Vlahovic? Un attaccante deve arrivare'. Il punto
Igli Tare, DS del Milan, ha fatto il punto di calciomercato: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono opzioni valide per rinforzare l'attacco
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, prima di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 poi disputasi a 'San Siro' e terminata 2-0 per i rossoneri, il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare, ha parlato di calciomercato a 'SportMediaset'. Le dichiarazioni del dirigente milanista sono state riportate, tra gli altri quotidiani, anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

In merito ai possibili rinforzi in attacco in questa fase finale del mercato estivo, Tare è stato chiaro. «Rasmus Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possano dare qualcosa in più a questo gruppo. Anche Dusan Vlahovic è una opzione. Un attaccante deve arrivare».

Per il 'CorSport', il danese del Manchester United, classe 2003, resta il favorito. Soprattutto dopo la mancata convocazione per il debutto nella Premier League 2025-2026 ad 'Old Trafford' contro l'Arsenal. L'ex Atalanta sarà ceduto e il Milan rimane la destinazione più probabile. Tare ha lavorato, in questi giorni, ai fianchi di Hojlund, illustrandogli la bontà del progetto rossonero. Il ragazzo, però, tentennava perché vorrebbe giocarsi le sue carte al Manchester United.

Accordo su stipendio e prestito oneroso. Manca ...

Questo, almeno, fino a ieri. Perché dalla dirigenza del club inglese è poi arrivato il duro colpo della non convocazione per motivi di mercato, mentre da quella rossonera una forte pressione per il trasferimento a Milano. L'addio di Hojlund a Manchester, ora, è certo e il passaggio al Milan probabile. Secondo il quotidiano romano, ci sarebbe già un accordo economico con il centravanti, sulla base di un contratto pluriennale da 4 milioni di euro netto a stagione di stipendio.

Andrà, però, trovata la quadra con il Manchester United. Non tanto per la quota del prestito oneroso, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, bensì sul prezzo del diritto riscatto del cartellino dell'attaccante e sulle condizioni affinché il diritto possa trasformarsi in obbligo per il club rossonero nell'estate 2026. Il Diavolo, per Hojlund, non vorrebbe andare oltre i 40 milioni di euro complessivi nell'affare. Altrimenti, occhio all'opzione Vlahovic, che potrebbe tornare calda nell'ultima settimana di trattative.

