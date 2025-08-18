Longari (SI): 'Milan, Jackson possibilità di fine mercato per l'attacco'

Il Milan , come noto, è alla ricerca di un attaccante centrale in questa sessione estiva di calciomercato . Al momento, i rossoneri sono concentrati sulla trattativa per Rasmus Hojlund con il Manchester United .

Calciomercato Milan, occhio ancora all'opzione Jackson (Chelsea)

La principale alternativa al danese, ex Atalanta, è rappresentata da Dusan Vlahovic della Juventus. Quello del serbo, però, non è l'unico nome sul taccuino dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare alla voce 'Piano B'.