Calciomercato Milan, rispunta Jackson? Longari (SI) rivela che …

Longari (SI): 'Milan, Jackson possibilità di fine mercato per l'attacco'
Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea, resta una possibilità di mercato per il Milan, alla ricerca di un attaccante entro la fine di agosto
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un attaccante centrale in questa sessione estiva di calciomercato. Al momento, i rossoneri sono concentrati sulla trattativa per Rasmus Hojlund con il Manchester United.

Calciomercato Milan, occhio ancora all'opzione Jackson (Chelsea)

La principale alternativa al danese, ex Atalanta, è rappresentata da Dusan Vlahovic della Juventus. Quello del serbo, però, non è l'unico nome sul taccuino dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare alla voce 'Piano B'.

Gianluigi Longari, giornalista sportivo di 'SportItalia' esperto di calciomercato, infatti, ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi resti sempre sulle tracce anche di Nicolas Jackson, classe 2001, senegalese di proprietà del Chelsea.

"I sondaggi per Jackson del Milan di inizio luglio, restano attivi come possibilità di fine mercato per l’attacco dei rossoneri". Questo ha scritto Longari in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Nell'ultima stagione, con i 'Blues' del manager italiano Enzo Maresca, Jackson (sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2033), ha segnato 13 gol e fornito 6 assist in 37 partite in tutte le competizioni disputate, per un totale di 2.535' sul terreno di gioco.

