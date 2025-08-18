Longari (SI): 'Milan, Jackson possibilità di fine mercato per l'attacco'

Gianluigi Longari, giornalista sportivo di 'SportItalia' esperto di calciomercato, infatti, ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi resti sempre sulle tracce anche di Nicolas Jackson, classe 2001, senegalese di proprietà del Chelsea.
"I sondaggi per Jackson del Milan di inizio luglio, restano attivi come possibilità di fine mercato per l’attacco dei rossoneri". Questo ha scritto Longari in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
Nell'ultima stagione, con i 'Blues' del manager italiano Enzo Maresca, Jackson (sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2033), ha segnato 13 gol e fornito 6 assist in 37 partite in tutte le competizioni disputate, per un totale di 2.535' sul terreno di gioco.
