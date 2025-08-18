Calciomercato Milan, giorni decisivi per Hojlund: ecco la situazione

Calciomercato Milan, Hojlund spinto via dal Manchester United — Motivo per cui il Diavolo tiene aperte tante porte. Per ora, però, è Hojlund il favorito a vestire la maglia numero 9 del Milan nella stagione 2025-2026. Il Manchester United lo ha escluso dalla distinta per la prima sfida stagionale in Premier League, quella di 'Old Trafford' contro l'Arsenal. Un vero e proprio 'schiaffo' all'ex atalantino, che avrebbe voluto giocarsi le sue chance con i 'Red Devils'.

La trattativa tra Manchester United e Milan per il trasferimento di Hojlund in rossonero in questo calciomercato estivo ora può prendere il volo. Il club inglese ha dato disponibilità a quello italiano per la cessione del giocatore scandinavo in prestito oneroso (5 milioni di euro). Ma c'è distanza sulla formula del riscatto (a Milano vorrebbero il diritto, a Manchester l'obbligo) e sulle cifre (35 milioni di euro l'offerta rossonera, 45 la richiesta degli inglesi).

Il danese chiede a chi lo acquisterà garanzie sul riscatto — Hojlund, ha commentato 'Tuttosport', finora ha tenuto una posizione di attesa. Da un lato ha fatto sapere di voler restare a Manchester per giocarsi le proprio chance, dall’altra non ha detto “no” alla prospettiva rossonera, salvo chiedere garanzie sul riscatto. La situazione ora potrebbe mutare soprattutto sul primo aspetto: è evidente che i 'Red Devils' non vogliano tenerlo, dunque il danese ora dovrebbe convincersi ad aprire definitivamente all’addio.

Hojlund, ad ogni modo, vorrebbe che il Milan o un altro club (si parla di Newcastle, qualora Alexander Isak dovesse andare al Liverpool), si impegni ad acquistarlo al termine della stagione: non vuole vivere un'annata da 'precario'. Per questo motivo, ha chiosato il quotidiano torinese, il bomber scandinavo vorrebbe che lo United abbassasse le sue pretese sulla cifra del riscatto, considerando che fra dodici mesi sarà a bilancio per circa 30 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o in un altro.