Modric, la sua Croazia stasera in campo contro il Montenegro

Stasera andrà in scena a Zagabria il match di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra la Croazia di Luka Modric e il Montenegro
Luka Modric è l'acquisto più illustre del calciomercato estivo rossonero appena concluso. Nonostante i quasi 40 anni d'età, il Pallone d'Oro 2018 ha già avuto modo di dimostrare la sua grande qualità ad alti livelli nelle prime sfide di Serie A con la maglia del Milan. Modric, dopo aver detto addio al Real Madrid (per cui ha giocato per 13 stagioni), ha scelto i colori rossoneri per vari motivi. Tra questi, quello di rimanere in forma - ad alti livelli, appunto - in vista dei Mondiali della prossima estate. Sarà infatti l'ultima Coppa del Mondo che disputerà in carriera.

Per arrivare ai Mondiali, però, bisogna passare dalle qualificazioni. Ecco che stasera la sua Croazia sarà impegnata contro il Montenegro nel quarto match del girone L, che vede la presenza anche di Isole Fær Øer, Repubblica Ceca e Gibilterra. Per ora la Croazia si ritrova a punteggio pieno. Stasera, una vittoria le permetterebbe di agganciare in testa alla classifica la Repubblica Ceca, prima nel girone ma con due partite in più.

Venendo a ciò che più interessa ai tifosi del Milan, Luka Modric giocherà? Le probabili formazioni lo danno partente dalla panchina, esattamente come è accaduto qualche giorno fa in occasione di Fær Øer-Croazia. Nel match appena citato Modric è entrato al 65' al posto di Baturina, nuovo giocatore del Como. Vedremo se il CT Zlatko Dalic opterà per la medesima gestione anche stasera.

