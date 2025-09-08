Modric, la sua Croazia stasera in campo contro il Montenegro

Luka Modric è l'acquisto più illustre del calciomercato estivo rossonero appena concluso. Nonostante i quasi 40 anni d'età, il Pallone d'Oro 2018 ha già avuto modo di dimostrare la sua grande qualità ad alti livelli nelle prime sfide di Serie A con la maglia del Milan. Modric, dopo aver detto addio al Real Madrid (per cui ha giocato per 13 stagioni), ha scelto i colori rossoneri per vari motivi. Tra questi, quello di rimanere in forma - ad alti livelli, appunto - in vista dei Mondiali della prossima estate. Sarà infatti l'ultima Coppa del Mondo che disputerà in carriera.