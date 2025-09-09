Coppa Italia Serie D, annunciato l’avversario del Milan Futuro per i 32esimi

Più sotto, si legge: "Gara 11: Milan-Varesina". Ecco, dunque, la sfidante del Milan Futuro. La Varesina Calcio ha sede tra Venegono Superiore e Castiglione Olona (in provincia di Varese) ed è nata nel 2010 dalla fusione di FC Venegono e ASD Castiglione.