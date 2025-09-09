Pianeta Milan
Coppa Italia Serie D, annunciato l’avversario del Milan Futuro per i 32esimi

Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, è stato reso noto l'avversario del Milan Futuro per i trentaduesimi della Coppa Italia Serie D
Il Milan Futuro di Massimo Oddo è pronto ad affrontare la stagione 2025/26. Dopo la retrocessione dell'anno scorso, la formazione under-23 rossonera deve ripartire dalla Serie D. Insieme al campionato, l'altro impegno per la squadra sarà la Coppa Italia Serie D, la coppa di categoria. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale del torneo. Vediamo, dunque, chi dovranno sfidare i ragazzi di Oddo.

Coppa Italia Serie D - Trentaduesimi

Sul sito lnd.it si legge: "Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia, turno che si giocherà in gara secca il prossimo 8 ottobre alle ore 15. Come previsto da regolamento, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari".

Più sotto, si legge: "Gara 11: Milan-Varesina". Ecco, dunque, la sfidante del Milan Futuro. La Varesina Calcio ha sede tra Venegono Superiore e Castiglione Olona (in provincia di Varese) ed è nata nel 2010 dalla fusione di FC Venegono e ASD Castiglione.

