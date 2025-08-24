Pianeta Milan
Milan Femminile-Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali

Milan Women, la formazione di Suzanne Bakker contro il Sassuolo nella Serie A Women’s Cup: tutte le scelte per la sfida delle 20:30.
Francesco De Benedittis

Ecco la formazione scelta da Suzanne Bakker in vista del match delle 20:30, valido per la Serie A Women’s Cup, contro il Sassuolo di Alessandro Spugna. Di seguito la formazione:

Milan Femminile-Sassuolo: ecco le scelte di Bakker

Milan Femminile (4-3-3) : Giuliani; De Sanders, Koivisto, Cernoia, Sorelli; Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw; Mascarello, Renzotti, Ijeh. All Bakker

Sassuolo Femminile (3-4-1-2): Durand; Nash, Caiazzo, Philtjens; Brustia, Missipo; Doms; Skupien; Mihelic, Clelland, Gala. All Spugna

