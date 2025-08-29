Pianeta Milan
Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026. Così in campo alle ore 20:45 al 'Via del Mare'
Sono da poco ufficiali le formazioni di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Eusebio Di Francesco e Massimiliano Allegri.

Lecce-Milan, le formazioni ufficiali del match del 'Via del Mare'

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Tete Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Kouassi, Pérez, Siebert, Ndaba, Berisha, Helgason, Maleh, Sala, Banda, N'Dri, Sottil, Štulić. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñán; Saelemaekers, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Chukwueze, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in diretta tv o streaming >>>

Arbitrerà il signor Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM). Nei precedenti con il Milan, finora, 5 vittorie e un pareggio in 6 gare dirette. L'ultimo incrocio, il 9 maggio 2025, Milan-Bologna 3-1 a 'San Siro'.

