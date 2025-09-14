Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: un esordio e una conferma

Milan-Bologna sarà diretta dall'arbitro Matteo Marcenaro, classe 1992, della Sezione A.I.A. di Genova. Un solo precedente con i rossoneri, finora, Milan-Empoli 0-0 del 7 aprile 2023 a 'San Siro'. Milan-Bologna di Serie A, nella passata stagione, si è disputata il 9 maggio 2025: vittoria, 3-1, per i rossoneri con la doppietta di Santiago Giménez e il gol di Christian Pulisic a ribaltare l'iniziale svantaggio firmato da Riccardo Orsolini.