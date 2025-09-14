Pianeta Milan
Formazioni ufficiali Milan-Bologna: gioca Rabiot. Sorpresa in difesa

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: un esordio e una conferma
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek; Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Balentien, Nkunku. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannīs; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Happonen, Ravaglia, De Silvestri, Tomašević, Vitík, Miranda, Moro, Bernardeschi, Domínguez, Odgaard, Rowe, Dallinga. Allenatore: Italiano.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Bologna in diretta tv o streaming >>>

Milan-Bologna sarà diretta dall'arbitro Matteo Marcenaro, classe 1992, della Sezione A.I.A. di Genova. Un solo precedente con i rossoneri, finora, Milan-Empoli 0-0 del 7 aprile 2023 a 'San Siro'. Milan-Bologna di Serie A, nella passata stagione, si è disputata il 9 maggio 2025: vittoria, 3-1, per i rossoneri con la doppietta di Santiago Giménez e il gol di Christian Pulisic a ribaltare l'iniziale svantaggio firmato da Riccardo Orsolini.

