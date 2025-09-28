Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Milan-Napoli, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Napoli è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.