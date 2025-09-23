Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Dove vedere Milan-Lecce di Coppa Italia in diretta tv o streaming: Rai o Mediaset?

Alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Ecco dove vedere il match dei rossoneri di Massimiliano Allegri in tv e in diretta online...
A che ora gioca il Milan stasera?

Milan-Lecce, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato a questo appuntamento superando, nel primo turno, sempre tra le mura amiche, un'altra compagine pugliese, il Bari (2-0). Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, ha eliminato al primo turno, sempre in casa e sempre vincendo per 2-0, la Juve Stabia. Chi passa, troverà negli ottavi di finale - a inizio dicembre, sempre in gara secca - la Lazio, che ospiterà la gara allo stadio 'Olimpico'.

Milan-Lecce, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2026-2027, sarà 'Mediaset' a trasmettere, in esclusiva, tutte le partite di Coppa Italia, in continuità rispetto a quanto accaduto anche nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, dunque, Milan-Lecce sarà trasmessa, in diretta e in chiaro per tutti, su 'Italia Uno'. La telecronaca del match dello stadio 'Meazza' sarà affidata a Massimo Callegari mentre la seconda voce sarà l'ex calciatore Massimo Paganin.

Ecco dove seguire invece Milan-Lecce su internet in streaming

Milan-Lecce, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità. Per esempio, sul sito web di 'SportMediaset', ma anche su Mediaset Infinity. Ci si può collegare al sito web ufficiale delle due piattaforme anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si possono anche scaricare le relative app ed usufruire da lì della visione della partita.

