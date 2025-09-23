Milan-Lecce , in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:00 , si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Lecce, valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 . Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato a questo appuntamento superando, nel primo turno, sempre tra le mura amiche, un'altra compagine pugliese, il Bari ( 2-0 ). Il Lecce di Eusebio Di Francesco , invece, ha eliminato al primo turno, sempre in casa e sempre vincendo per 2-0 , la Juve Stabia . Chi passa, troverà negli ottavi di finale - a inizio dicembre, sempre in gara secca - la Lazio , che ospiterà la gara allo stadio 'Olimpico'.

Milan-Lecce, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2026-2027, sarà 'Mediaset' a trasmettere, in esclusiva, tutte le partite di Coppa Italia, in continuità rispetto a quanto accaduto anche nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, dunque, Milan-Lecce sarà trasmessa, in diretta e in chiaro per tutti, su 'Italia Uno'. La telecronaca del match dello stadio 'Meazza' sarà affidata a Massimo Callegari mentre la seconda voce sarà l'ex calciatore Massimo Paganin.