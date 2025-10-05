Pianeta Milan
Tudor su Modric: “Una meraviglia vederlo in campo anche a questa età”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan, a 'DAZN' prima della sfida di stasera. I due sono entrambi croati
Dopo averne parlato durante la conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Juventus-Milan di stasera, Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato del connazionale Luka Modric ai microfoni di 'DAZN'. Questa volta, in toni più pacati, ha elogiato soltanto il campione ex Real Madrid. Di seguito, si riportano le sue parole.

Tudor elogia Modric

È un uomo di calcio, è croato. Cosa rappresenta per lei Luka Modric? "Di Luka Modric abbiamo parlato tanto. È una roba che è successa al nostro popolo, probabilmente non succederà mai più: un croato che vince il Pallone d’Oro. È fortissimo sotto tutti i punti di vista, è una meraviglia vederlo in campo anche a questa età, che sta così bene. Uno che a quarant’anni gioca a questo livello è una cosa che non si è mai vista nel calcio".

L’ha mai incrociato personalmente? Avete un legame magari anche fuori dal campo? "Sì, ci conosciamo. Abbiamo giocato insieme anche in nazionale. È un grande in tutti i sensi".

