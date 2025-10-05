È un uomo di calcio, è croato. Cosa rappresenta per lei Luka Modric? "Di Luka Modric abbiamo parlato tanto. È una roba che è successa al nostro popolo, probabilmente non succederà mai più: un croato che vince il Pallone d’Oro. È fortissimo sotto tutti i punti di vista, è una meraviglia vederlo in campo anche a questa età, che sta così bene. Uno che a quarant’anni gioca a questo livello è una cosa che non si è mai vista nel calcio".