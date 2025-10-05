Pianeta Milan
Nesta esalta Allegri: “E’ in gamba, sa mettere a posto le cose e valorizzare tutti”

L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Massimiliano Allegri. Tanti gli argomenti discussi: dalla partenza con la Cremonese, al centrocampo per poi finire a parlare proprio del tecnico livornese. Ecco, di seguito, le sue parole sull'inizio della stagione:

"Mi aspettavo queste vittorie dopo il KO contro la Cremonese? Sì. Anche la sconfitta iniziale: in Serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi: è arrivato Tare, un grande direttore sportivo che sa tanto di calcio, oltre a essere una grande persona. Per il club è un plus".

"E poi il ritorno di Allegri, che in queste situazioni dà il meglio di sé. È in gamba, sa mettere a posto le cose, sistemare i giocatori nelle posizioni giuste, identificare e valorizzare le caratteristiche di ognuno, restituire ordine dove c’era il caos. E non scordiamo un altro aspetto chiave: la squadra è forte"

