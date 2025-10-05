Nel pomeriggio, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG), è andato in scena Virtus Ciserano-Milan Futuro: match valido per la sesta giornata della Serie D 2025/26. La partita è terminata sul risultato di 1-0 per la squadra di casa. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Virtus Ciserano-Milan Futuro 1-0: strepitoso Torriani, insipido Sia
PAGELLE MILAN FUTURO
Pagelle Virtus Ciserano-Milan Futuro 1-0: strepitoso Torriani, insipido Sia
Alle ore 15:00, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Cisernano (BG), è andato in scena il match tra Virtus Cisernano-Milan Futuro per la sesta giornata di Serie D. Ecco il nostro commento alla partita!
© RIPRODUZIONE RISERVATA