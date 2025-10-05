Eusebio Di Francesco , allenatore del Lecce , dopo la vittoria contro il Parma per 1-0 in trasferta, è intervenuto al ai microfoni di DAZN per parlare della prestazione dei suoi ragazzi. A segnare il gol che ha garantito la vittoria ai giallorossi è stato Riccardo Sottil, ex giocatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Lecce, ci pensa Sottil! L'ex Milan regala i 3 punti ai giallorossi

Sulla partita: "Abbiamo portato a casa il risultato meritatamente per quanto messo in campo, per tutta l'abnegazione difensiva e anche offensiva. Abbiamo cominciato con un fraseggio non proprio pulito, ma siamo cresciuti alla distanza, creando diverse difficoltà al Parma. Abbiamo fatto una grande partita anche per atteggiamento e spirito. Avevo chiesto questo ai ragazzi. Ogni calciatore, di ogni squadra, che vuole ambire a crescere deve passare attraverso queste caratteristiche".