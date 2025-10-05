Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Di Francesco su Sottil: “Questo gol gli darà autostima. Ecco cosa deve fare”

INTERVISTE

Ex Milan, Di Francesco su Sottil: “Questo gol gli darà autostima. Ecco cosa deve fare”

Ex Milan, Di Francesco su Sottil: “Questo gol gli darà autostima. Ecco cosa deve fare” - immagine 1
Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato di Riccardo Sottil, ex giocatore del Milan, dopo la vittoria col Parma
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, dopo la vittoria contro il Parma per 1-0 in trasferta, è intervenuto al ai microfoni di DAZN per parlare della prestazione dei suoi ragazzi. A segnare il gol che ha garantito la vittoria ai giallorossi è stato Riccardo Sottil, ex giocatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Lecce, ci pensa Sottil! L'ex Milan regala i 3 punti ai giallorossi

—  

Sulla partita: "Abbiamo portato a casa il risultato meritatamente per quanto messo in campo, per tutta l'abnegazione difensiva e anche offensiva. Abbiamo cominciato con un fraseggio non proprio pulito, ma siamo cresciuti alla distanza, creando diverse difficoltà al Parma. Abbiamo fatto una grande partita anche per atteggiamento e spirito. Avevo chiesto questo ai ragazzi. Ogni calciatore, di ogni squadra, che vuole ambire a crescere deve passare attraverso queste caratteristiche".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri: "Scudetto? Ecco quanti punti servono". Dati chiari sui gol subiti. E su Modric ...>>>

Su Sottil, ex Milan: "L'abbiamo preso per questo. L'ho già avuto, abbiamo un ottimo rapporto. Riccardo deve crescere in continuità perché ha delle qualità che neanche lui s'immagina. Deve cercare l'uno contro uno, che è la sua più grande qualità, glielo chiedo spesso. In gara l'abbiamo messo nelle condizioni di farlo e possiamo farlo ancora meglio. Questo gol gli darà autostima e fiducia, così continuerà a crescere"

Leggi anche
Tardelli: “Con Modric Allegri ha un fuoriclasse che manca a Tudor. Su Rabiot …”
Sacchi: “Milan da Scudetto? E’ presto, ma segnali positivi. Allegri ha saputo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA