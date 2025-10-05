Juventus-Milan, Tardelli: 'Modric? E' il fuoriclasse che ha Allegri. Rabiot ...'

"Mi dispiace non vederlo più alla Juventus: è un ottimo allenatore, io l’ho sempre difeso nei momenti in cui era criticato". Marco Tardelli parla così di Massimiliano Allegri : "Max è concreto, è il tecnico che più mi ricorda il mitico Trapattoni. Sarà una serata speciale per lui", queste le parole dell'ex giocatore della Juventus in vista della partita di questa sera contro il Milan .

Tardelli: "Modric ha portato qualità e mentalità. Allegri ha un fuoriclasse, Tudor ancora no"

Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Tardelli parla anche del peso di Modric: "Il Milan sembra più determinato e alla ricerca di qualcosa di importante. Modric ha portato qualità e mentalità. Allegri ha un fuoriclasse, Tudor ancora no. Modric ha 40 anni, però ha vinto tutto ed è un fuoriclasse fatto e finito. Quando sei stato al Real Madrid, puoi giocare ovunque. Lo avrei visto bene anche alla Juventus. I bianconeri del livello del croato non hanno nessuno, almeno per il momento. Yildiz è giovane, però ha tutto per diventare un fuoriclasse".