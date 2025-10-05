Pianeta Milan
Juventus-Milan, Tudor: “Allegri allenatore di livello. La storia parla per lui”

L'allenatore Igor Tudor ha parlato in un'intervista a 'DAZN' prima della partita Juventus-Milan. Molti spunti interessanti. Ecco le sue parole
"Bene, è una grande gara, in casa nostra, vogliamo fare una prova di livello". L'allenatore bianconero Igor Tudor ha parlato della partita Juventus-Milan, in programma questa sera: "Mi aspetto una grande bella gara", queste le parole del tecnico a 'DAZN'.

Tudor continua con la sua analisi: "L’inizio di stagione è stato fatto di tante grandi gare, il calendario è stato così, partite di livello, di Champions, Inter, Atalanta, ora il Milan, in poco tempo, bisogna fare bene, prima con grande concentrazione, di rispetto per loro ma anche consapevolezza nei nostri mezzi".

Poi parole spese anche per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: "E' stato tanti anni qua, vuol dire che ha fatto un buon lavoro ed è un allenatore di livello. La storia parla per lui, tutti i trofei vinti. Un allenatore che apprezzo anche come persona". Infine una battuta sul lancio della giacca: "Chi lancia prima la giacca? No no, io non la metto, è sua è sua (ride)".

