Juventus-Milan, Tudor: “Allegri allenatore di livello. La storia parla per lui”

Poi parole spese anche per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: "E' stato tanti anni qua, vuol dire che ha fatto un buon lavoro ed è un allenatore di livello. La storia parla per lui, tutti i trofei vinti. Un allenatore che apprezzo anche come persona". Infine una battuta sul lancio della giacca: "Chi lancia prima la giacca? No no, io non la metto, è sua è sua (ride)".