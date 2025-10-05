Milan, Nesta: 'Leao? Innamorato. Allegri deve cercare ...'. Cosa manca

"Mi aspettavo queste vittorie dopo il KO contro la Cremonese? Sì. Anche la sconfitta iniziale: in Serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi: è arrivato Tare, un grande direttore sportivo che sa tanto di calcio, oltre a essere una grande persona. Per il club è un plus". Parla Alessandro Nesta, storico difensore rossonero che con il Milan ha vinto tutto. L'allenatore ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dell'inizio stagionale dei rossoneri: "E poi il ritorno di Allegri, che in queste situazioni dà il meglio di sé. È in gamba, sa mettere a posto le cose, sistemare i giocatori nelle posizioni giuste, identificare e valorizzare le caratteristiche di ognuno, restituire ordine dove c’era il caos. E non scordiamo un altro aspetto chiave: la squadra è forte". PROSSIMA SCHEDA