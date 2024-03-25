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HALL OF FAME AC MILAN: ALESSANDRO NESTA

Campioni Rossoneri: Nesta nelle Leggende del Milan

è stato semplicemente uno deidella storia del calcio. Nasce, cresce e si afferma nellapiù vincente di sempre, diventandone capitano e leader. Tra il 1993 e il 2002 vince in biancoceleste sette trofei, tra cui uno, prima di essere ceduto al. In rossonero arriva a 26 anni, nel pieno della sua maturità: colleziona ogni tipo di trofeo, compreseprima di laurearsi nel 2006con l'Italia.Inserito più volte (3) nella lista per il Pallone d'Oro (fu quinto nel 2000), nel 2004 è stato incluso nella, la lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione. Dopo il ritiro del 2015 è restato nel calcio, oggi veste i panni dell'

VIDEO - NESTA, TRA LAZIO E MILAN: UNA LEGGENDA COL CUORE DIVISO A META'

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Caratteristiche tecniche

Quanti trofei ha vinto Nesta?

7 trofei con la Lazio : 1 campionato di Serie A, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa UEFA

con la : 1 campionato di Serie A, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa UEFA Con il Milan , in 10 anni, ne ha vinti 10 : 2 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

, in 10 anni, ne ha vinti : 2 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Un mondiale con l' Italia nel 2006, in Germania

nel 2006, in Germania Con il Montreal Impact ha vinto una Canadian Championship

Stipendi e Patrimonio Nesta

Vieri, Nesta e quel retroscena di mercato finito male

"Dopo il 5 maggio convinsi Ronaldo e Recoba a tagliarsi lo stipendio: "Se lo facciamo, arriva Nesta". Una mattina sono all’ippodromo e mi telefona Mao, il figlio del presidente Moratti. «Bobo, lo so che sei incazzato, ma Nesta costava davvero troppo». «Eravamo pronti a tagliarci lo stipendio...». «Anche papà è arrabbiato, ma non ti preoccupare: abbiamo preso comunque un campione». «Ma chi? Non ci sono sul mercato giocatori come Nesta... Chi è?». «Gamarra». Non dico niente. Senza chiudere la chiamata lancio il cellulare verso la pista dei cavalli con tutta la mia forza. Mai più rivisto, quel telefonino. A pensarci adesso, nulla contro Gamarra, un bravo difensore, ma Nesta ai tempi era il massimo, ed era pronto a venire da noi".

Nesta e la vita privata: moglie e figli

Curiosità

E' stato scoperto da Francesco Rocca , scout per la Roma, ma suo padre, tifoso laziale, rifiutò l'offerta.

, scout per la Roma, ma suo padre, tifoso laziale, rifiutò l'offerta. Ha recitato come comparsa nel film " Paparazzi " di Neri Parenti del 1998

" " di Neri Parenti del 1998 E' stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana il 12 luglio 2000 e Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 dicembre 2006. Ha inoltre ricevuto il Collare d'oro al Merito Sportivo il 23 ottobre 2006.

IPSE DIXIT: citazioni di Nesta

Perchè la maglia numero 13

"La maglia numero 13? Ero ragazzino, nessuno la voleva e l'ho presa io che ero l'ultimo".

Nesta e quell'aneddoto su Gascoigne

"All'epoca avevo 14 anni, ero alle prime sessioni di allenamento con la prima squadra. Gascoigne era stato l'acquisto più costoso nella storia della Lazio e quel giorno stavamo lavorando a campo ridotto. Mi fece un paio di brutti falli ma io, essendo un giovane, non dissi una parola e continuai a giocare. A un certo punto ho provato a fermarlo con un tackle un po' troppo duro e gli causai la frattura di tibia e perone. Nessuno mi disse niente e Paul, una volta tornato dall'intervento alla gamba mi tranquillizzò dicendo che non era colpa mia e mi diede cinque paia di scarpe e un kit da pesca. Non ho idea del perché del gesto, ma era proprio da lui".

L'elogio di Zeman

"Zeman è un allenatore straordinario e credo che ogni giocatore debba sperare di essere allenato da lui perché ti migliora; lui insegna il calcio e credo che sia il più bravo in questo".

Dalla Lazio al Milan, passaggio traumatico

"Il mio trasferimento al Milan fu molto strano. La mattina mi allenai a Formello, era l'ultimo giorno di mercato, poi scese in campo Cragnotti che mi disse che ero stato venduto al Milan. Non potevo rifiutare, conoscevamo tutti i problemi del club e quella stessa sera mi sono ritrovato nello stadio San Siro di fronte a 60.000 spettatori. È stata dura perché non ho nemmeno avuto il tempo di capire cosa stava succedendo".

Lotito e quella frase infelice su Nesta

"Su Lotito non dico niente. È meglio che non dica niente su di lui. Ho avuto qualche problema quando si diceva che dovevo tornare a Roma, lui elegantemente ha detto che non prendeva giocatori cotti. Magari se la poteva risparmiare questa parola e dire solo che non gli interessavo".

Nesta: "Ancelotti è il Top"

"Carlo Ancelotti lo ho avuto per tanti anni, è il top per come gestire i giocatori: è fondamentale farsi volere bene dalla squadra. Noi ci siamo buttati nel fuoco per lui al Milan nei momenti difficile. Avere dalla propria parte la squadra è un aspetto importante, spero di aver appreso questa qualità. Non puoi copiare, puoi prendere spunto dai tuoi ex maestri ma ognuno deve avere una propria idea di calcio. Non funziona andare a scopiazzare qualcosa”.

Milan, una squadra speciale

Su come stare al Milan, ci sarebbe da fare una serie su Netflix da 12 puntate. Non c’è nessun giocatore più grande di quel club e per restarci devi meritarlo. Quando arrivi al Milan ogni cosa è fatta per vincere. Io arrivo dalla Lazio, vinco la Champions, da romano dico “adesso qua, sigaretta in bocca, vivo di rendita per 10 anni, ho vinto la Coppa dei Campioni”. Passa un anno, e il Milan prende Jaap Stam. La vicino c’è Maldini, li guardo e mi dico che c’è da lavorare se no me seccano. Per rimanere 10 anni lì devi lavorare, ti devi fare un culo

“Io il miglior difensore di sempre? No, il numero uno è Maldini. Non so dove mi metterei. Forse tra i primi 15, ma non so se al settimo o all'ottavo posto”

Dicono di lui: citazioni su Nesta

"Eri convinto di aver la palla e invece l'aveva lui, che anticipava sempre. Sempre pulitissimo, non s'attaccava neppure alla maglietta"

"Ho spinto molto per avere Nesta e alla fine il Presidente Berlusconi ha fatto il resto. Era il tassello che mancava da mettere a fianco a Maldini. Nesta era un po’ pigro ma con delle qualità fisiche e tecniche fantastiche. Un ragazzo molto umile"

"Nesta è stato uno dei centrali più forti di tutti i tempi. Se non fosse arrivato lui, penso che non avremmo mai vinto la Champions del 2003. Con Thiago Silva formavano una coppia strepitosa. Per me lui è stato un difensore immenso"

Nesta è un pezzo di storia del Milan e della Nazionale italiana. A livello umano, tecnico e tattico è stato un giocatore indimenticabile. Per me è un amico

Alessandro Nesta oggi: cosa fa ora l'ex difensore?

Carriera da giocatore

Lazio

Milan

Dalla Lazio al Milan: quanto è costato Nesta?

Il mondiale con l'Italia e la Champions

Gli infortuni

Nesta si ritira

Milan? Nessun giocatore è più grande del club. Per restarci devi farti il culo e meritarlo. Lì ogni cosa è fatta per vincere. (Alessandro Nesta, 1 maggio 2020)

Montreal Impact e Chennaiyin

A inizio carriera ha giocato da, poi è diventato uno dei più forti e completi, non solo della sua generazione, ma di tutta la storia: aveva velocità, forza fisica, senso della posizione e dell'anticipo, bravo nel gioco aereo e nei tackle. Alle doti tattiche, fisiche e difensive abbinava eleganza, tecnica e capacità di impostare l'azione. Al Milan è stato l'unico a rievocare il miglior Baresi per classe, senso della posizione e tempestività nelle chiusure. Il soprannome di Nesta? Veniva chiamato Tempesta Perfetta. E il nome dice tutto.Il conto deiè lungo, ma in tutto sonoDifficile dire quanto abbia accumulato comeAlessandro Nesta nella sua intera carriera, tra stipendi, sponsor, pubblicità e diritti di immagine. Però, in unastilata nelda Goal.com l'ex difensore centrale (allora già emigrato in Canada sul finire della sua vita calcistica)del panorama mondiale. Nel 2002 al momento del suo passaggio al Milan, Nesta guadagnava alla Lazio 4.5 milioni di euro. Quando Sandro lasciò i rossoneri il suo stipendio netto era di 2.5 milioni. A proposito di stipendi, c'è un retroscena di mercato raccontato da Christian Vieri molto curioso. Ve lo raccontiamo qui sottoIn un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha raccontato di aver spaccato un telefono per colpa di Nesta. Questo il suo racconto:Alessandro Nesta ha sposato nel 2007Con la moglie ha avuto poi due splendidi figli Tommaso e Sofia. Dopo il ritiro, hanno vissuto a lungo a Miami, prima che l'irrequietezza dell'ex difensore prendesse il sopravvento, facendo così ritorno in Italia per intraprendere la carriera da allenatore.Una volta ritiratosi, Nesta ha deciso di intraprendere la. Il suo primo incarico è arrivato nel 2014, in Canada, con i Montreal Impact. Poi l'esperienza a Miami, quindi il ritorno in Italia. Qui sotto la sua carriera da allenatore e le sue statistiche. Dal 2022 è anchein alcune partite di Champions League.Ha iniziato nelle giovanili della Lazio nel 1985 giocando in vari ruoli, compreso attaccante e centrocampista prima di collocarsi nel suo ruolo di difensore. Ha sempre indossato la maglia numero 13. Nel 1993-1994 viene aggregato alla prima squadra e l'allenatore Dino Zoff lo fa debuttare in Serie A il 13 marzo 1994, sei giorni prima del suo 18º compleanno, in Udinese-Lazio 2-2, in cui sostituisce Pierluigi Casiraghi al 78'. Nel 1997-1998 coi biancocelesti vince la Coppa Italia battendo in finale il Milan e segnando la rete decisiva, perde invece per 3-0 con l'Inter la finale di Coppa UEFA.L'anno successivo è costretto a star fuori per quasi metà stagione a causa di un infortunio subito durante i Mondiali del 1998. Torna in campo a dicembre, la Lazio perde il campionato per un solo punto all'ultima giornata nei confronti del Milan ma vince l'ultima finale della storia della Coppa delle Coppe contro il Maiorca e, all'inizio della stagione seguente, 1999-2000, la Supercoppa europea contro i campioni d'Europa del Manchester United.In ottobre viene addirittura nominatosu volontà dell'allora presidente Sergio. La stagione si conclude con la doppia vittoria in campionato e in Coppa Italia e quella successiva comincia con la Supercoppa italiana vinta contro l'Inter, ma nel giro di due anni, a causa di gravi problemi economici della società, viene venduto al Milan. Il capitano biancoceleste ha lasciato il club con uno stipendio arretrato di 2 milioni di euro, che poi per la metà è stato convertito in azioni della società.Il 31 agosto 2002 viene ufficializzato il passaggio al Milan perNella prima stagione in rossoneroai rigori a Manchester contro la Juventus e la Coppa Italia contro la Roma. Nella stagione successiva si aggiudica la Supercoppa europea contro il Porto e lo scudetto, quindi nel 2004-2005 ha vinto la Supercoppa italiana contro la sua ex-squadra, la Lazio ma il 25 maggioai rigori contro il Liverpool a Istanbul con la famosa rimonta subita dal Milan da 3-0 a 3-3.Il 2006 è l'anno del trionfo mondiale con l'Italia, mentre nel 2006-2007 torna a giocare solo a fine stagione a causa di un brutto infortunio alla spalla e riesce a disputare laancora contro il Liverpool, ma stavolta i rossoneri vendicano la sconfitta di due anni prima. Il 31 agosto 2007 vince la Supercoppa europea contro il Siviglia, mentre il successivo 16 dicembre 2007 trionfa nel Mondiale per club, segnando anche il gol del momentaneo 2-1 per i rossoneri in finale contro il Boca Juniors.Nella stagione seguente altro infortunio, stavolta alla schiena, che gli permette di giocare solo l'ultima giornata di campionato, il 31 maggio 2009, contro la Fiorentina, sostituendo Favalli al 76'. Poi si riprende, tanto che il 25 ottobre 2009 segna la sua prima doppietta in carriera nella partita di Serie A contro il Chievo ribaltando il risultato dall'1-0 all'1-2. Nel marzo 2010 però si infortuna al tendine popliteo del ginocchio destro. Ennesima rinascita nel 2010-2011 quando vince lo scudetto, il suo terzo personale, poi il 6 agosto 2011 si aggiudica la Supercoppa italiana battendo l'Inter a Pechino per 2-1.Il 10 maggio 2012, durante una conferenza stampa, ha annunciato l'addio al Milan al termine della stagione. Il totale delle sue presenze in Serie A è di 417, 193 e 1 gol con la Lazio e 224 e 7 gol coi rossoneri.Il 5 luglio 2012 viene ufficializzato il suo passaggio al Montreal Impact, squadra canadese della Major League Soccer, nella quale già giocano i connazionali Bernardo Corradi, Marco Di Vaio e Matteo Ferrari. Debutta con la sua nuova maglia il 28 luglio seguente nella partita interna di MLS vinta per 3-1 contro i New York Red Bulls. Il 7 novembre 2013, dopo il termine della sua seconda stagione di MLS, ha annunciato l'addio al calcio giocato, ma poi il 26 novembre 2014 viene ingaggiato dal Chennaiyin, militante in Indian Super League allenato dall'ex compagno di Nazionale Marco Materazzi. Il 9 dicembre nella sfida contro il Delhi Dynamos del connazionale Alessandro Del Piero terminata 2-2. Il 16 dicembre la sua squadra viene eliminata al termine della doppia semifinale dei playoff contro il Kerala Blasters e quindi appende definitivamente le scarpette al chiodo.

VIDEO - NESTA, IL DIFENSORE MAESTRO. ECCOLO IN AZIONE

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In Nazionale con l'Italia

Carriera da allenatore

Montreal Impact

Miami Football Club

Perugia

Frosinone

Reggiana

Statistiche da allenatore