Nesta: “Io il miglior difensore di sempre? No, il numero uno è Maldini”

Intervistato da 'Copa90', alle prese con una classifica da stilare dei migliori difensori della storia del calcio, Alessandro Nesta ha risposto così alla domanda se fosse il numero uno. Questa la sua risposta: "Non so dove mi metterei. Forse tra i primi 15, ma non so se al settimo o all'ottavo posto. Se sono il numero uno? No, non sono il numero uno. Il numero uno è Paolo Maldini, il migliore della storia del calcio". Poche parole, ma idee chiarissime per l'ex difensore del Milan. Mercato Milan, uno di questi tre sarà il centravanti del futuro >>>