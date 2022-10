Calciomercato Milan – Centravanti, i tre nomi ‘caldi’ dell’estate 2023

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato delle intenzioni del Milan per il calciomercato estivo 2023 . L'obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi sarà quello di acquistare un nuovo centravanti, visto che Zlatan Ibrahimović (41 anni) e Olivier Giroud (36), per quanto forti ed affidabili, iniziano ad andare molto in là con l'età.

I profili di Broja, Kudus e Højlund verranno monitorati per tutto l'arco della stagione. Non è escluso, però, che Maldini e Massara aggiungano alla lista anche altri calciatori rimasto, finora, sotto traccia. Poi non va dimenticato come, in giro per l'Europa, possano sempre uscire occasioni a prezzo di saldo sulle quali fiondarsi.