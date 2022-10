Milan, Natale in testa? Si può fare: i tre fattori | Serie A News

1 di 1

MILAN, UN MESE VERITÀ

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) punta a fare filotto di vittorie in Serie A | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, attualmente al terzo posto nella classifica di Serie A con 20 punti conquistati dopo 9 giornate. Il Diavolo divide la terza piazza con Lazio e Udinese, ad una lunghezza di distanza dal secondo posto, occupato dall'Atalanta ed a tre dalla vetta, attualmente appannaggio del Napoli.

La 'rosea' ha ricordato come, da ora fino alla pausa del campionato per i Mondiali in Qatar, manchino sei partite ed i rossoneri pensano di poterle vincere tutte. L'obiettivo del Milan, dunque, è quello di incamerare 18 punti per chiudere a quota 38 la prima parte di stagione. Avendo, con quel bottino, ottime chance di ritrovarsi primo alla pausa di oltre un mese e mezzo prima della ripresa delle ostilità ad inizio gennaio 2023.

Milan, 18 punti su 18? Missione possibile: ecco perché

Le avversarie del Milan di Pioli saranno Hellas Verona, Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina. Sulla carta, si tratta di sei partite più semplici rispetto a quelle che troveranno le sue avversarie. Le sei rivali del Diavolo sommano in classifica, al momento, 46 punti. Le avversarie dell'Inter arrivano a 63, quelle dell'Atalanta a 85 e quelle del Napoli a 87. Il peggior 'calendario', in tal senso, ce l'avrà la Lazio, che da qui alla sosta incontrerà sei avversarie da 93 punti in totale.

Il Milan di Pioli, nonostante fosse Campione d'Italia in carica, nelle prime 9 giornate ha incontrato già Inter, Juventus, Napoli più Atalanta e Udinese, che viaggiano a ritmi da Champions League. Mancano, di fatto, soltanto gli scontri con le romane in questo girone d'andata: entrambe saranno rivali del Diavolo a gennaio. Ecco perché il Milan ha un occasione unica: con un vantaggio del genere, recuperare tre punti al Napoli primo non è una missione impossibile.

Per riuscire, però, in questa missione il Milan ha bisogno di sistemare un paio di situazioni. Su tutte, recuperare gli infortunati. Domani sera in Verona-Milan si rivedrà Junior Messias. In Milan-Monza della prossima settimana torneranno Mike Maignan, Simon Kjær e Charles De Ketelaere. Poi, andrà ritrovata la solidità difensiva: finora, infatti, i rossoneri hanno incassato troppi gol evitabili.

Quindi, Pioli si augura di vedere i nuovi più incisivi, da Divock Origi a Yacine Adli, passando per Malick Thiaw e Aster Vranckx. Il Milan, al netto del Napoli scintillante che si vede in questi giorni, può crescere ancora molto: su tutti, può crescere Rafael Leão. E questo, ha concluso la 'rosea', è un dato clamoroso: il miglior giocatore dell'ultimo torneo di Serie A, trascinatore del Diavolo, è uno di quelli che ha il maggior margine di crescita. Tutti motivi per i quali l'en plein di vittorie è possibile. Milan, le news più importanti di venerdì 14 ottobre 2022 >>>