Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine: “La frase di Allegri mette Leao al bivio. Tomori emblema del cambiamento a Milanello. Gimenez …”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine: “La frase di Allegri mette Leao al bivio. Tomori emblema del cambiamento a Milanello. Gimenez …”

Milan, Ordine: 'La frase di Allegri mette Leao al bivio. Tomori e Gimenez ...'
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo di analisi sulle parole di Allegri prima di Juventus e Milan: focus su Leao e non solo. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Franco Ordine, in vista della partita Juventus-Milan, ha analizzato la conferenza di Massimiliano Allegri. L'allenatore ha descritto i bianconeri, citando il fatto che la squadra di Tudor ha sempre segnato: "Questa è la nuova sfida preparata per la sua difesa nella quale non ci sarà Estupinan mentre sembra recuperato Tomori che è forse l'emblema del grande cambiamento avvenuto a Milanello. Un tempo, non molto lontano, negli ultimi due-tre anni, proprio Tomori è stato considerato l'anello debole di quella difesa; oggi l'inglese appare super concentrato e molto più attento, specie nella marcatura", questo il pensiero di Ordine su 'Il Giornale'.

Milan, Ordine su Leao

—  

Poi Ordine sottolinea la frase di Allegri: "Il destino di Leao è nelle sue mani, lui ha bisogno del Milan e il Milan ha bisogno di lui". Ecco il parere di Ordine: "La frase che pone il numero 10 rossonero davanti a un autentico bivio. È venuto il momento di mollare gli ormeggi e di cominciare a viaggiare col motore al massimo dei giri, partendo dalla panchina come accaduto col Napoli".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, probabili formazioni: Leao ancora panchina? Sciolto l'unico dubbio di Allegri>>>

Ultimo pensiero per Santiago Gimenez: "Indirettamente questa è anche l'occasione per Gimenez di migliorare il proprio rendimento. Dopo la sosta, con Leao perfettamente recuperato, rischia di cedere il posto".

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: Juventus-Milan, fuoco Yildiz
Prima pagina Corriere dello Sport: Juventus-Milan, la notte dei geni

© RIPRODUZIONE RISERVATA