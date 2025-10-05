Milan, Ordine: 'La frase di Allegri mette Leao al bivio. Tomori e Gimenez ...'

Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo di analisi sulle parole di Allegri prima di Juventus e Milan: focus su Leao e non solo. Ecco le sue parole

Emiliano Guadagnoli Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 11:48)

Il giornalista Franco Ordine, in vista della partita Juventus-Milan, ha analizzato la conferenza di Massimiliano Allegri. L'allenatore ha descritto i bianconeri, citando il fatto che la squadra di Tudor ha sempre segnato: "Questa è la nuova sfida preparata per la sua difesa nella quale non ci sarà Estupinan mentre sembra recuperato Tomori che è forse l'emblema del grande cambiamento avvenuto a Milanello. Un tempo, non molto lontano, negli ultimi due-tre anni, proprio Tomori è stato considerato l'anello debole di quella difesa; oggi l'inglese appare super concentrato e molto più attento, specie nella marcatura", questo il pensiero di Ordine su 'Il Giornale'.