Prima pagina Corriere dello Sport: Juventus-Milan, la notte dei geni

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro la Cremonese per 4-0. Juventus-Milan, la notte dei geni. Napoli cambia: magia Neres. Pioli e Gasperini, questione di mira. Farioli e Mourinho, quasi un derby. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
