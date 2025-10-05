Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Juventus-Milan da girar la testa
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 5 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria per 4-0 dell'Inter sulla Cremonese. Juventus-Milan da girar la testa. Attenti a Conte e Gasperini. La Lazio riprende il Torino al minuto 103. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
