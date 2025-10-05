Pianeta Milan
Milan, Condò: 'Allegri torna sulle proprie orme'. Poi un paragone
Il ritorno al Milan di Massimiliano Allegri diverso da quello precedente alla Juventus? Il giornalista Paolo Condò ne ha parlato su 'Il Corriere della Sera'
Il giornalista Paolo Condò ha scritto un lungo pezzo in cui parla dei due 'ritorni' nella carriera di Massimiliano Allegri: il primo sulla panchina della Juventus, il secondo su quella del Milan: "Il secondo ritorno della sua carriera, stavolta al Milan, è differente perché dei vecchi tempi non è rimasto nessuno, se non il defilato Ibra. E però anche questa scelta conferma la tendenza di Max a tornare sempre sulle proprie orme: da quando allena in A si è seduto su tre panchine, Cagliari, Milan e Juve".

Condò continua con la sua analisi: "Qualche raffronto: Conte ne ha 7 (4 italiane più 2 straniere più la Nazionale), Spalletti 9 (7+1+1), Ranieri 16 (8+8). Trapattoni, l’unico ancora in vantaggio quanto a scudetti, ha allenato 5 squadre in Italia, 4 all’estero e l'Italia".

Il giornalista conclude il suo pensiero: "L’unico paragonabile resta Fabio Capello, che in serie A ha guidato solo Milan, Roma e Juve, cui ha aggiunto due Real Madrid, l'Inghilterra e una crepuscolare stagione in Cina. Non a caso i due si specchiano l’uno nell’altro con grande simpatia reciproca".

