Milan, Condò: 'Allegri torna sulle proprie orme'. Poi un paragone

Il giornalista Paolo Condò ha scritto un lungo pezzo in cui parla dei due 'ritorni' nella carriera di Massimiliano Allegri: il primo sulla panchina della Juventus, il secondo su quella del Milan: "Il secondo ritorno della sua carriera, stavolta al Milan, è differente perché dei vecchi tempi non è rimasto nessuno, se non il defilato Ibra. E però anche questa scelta conferma la tendenza di Max a tornare sempre sulle proprie orme: da quando allena in A si è seduto su tre panchine, Cagliari, Milan e Juve".