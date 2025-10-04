L'ex direttore generale del Cagliari, Francesco Marroccu, ai microfoni di Tuttosport ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
L'ex direttore generale del Cagliari, Francesco Marroccu, ai microfoni di Tuttosport ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Domani alle ore 20:45, infatti, ci sarà il big match più atteso della 6 giornata: Juventus-Milan. Marroccu ha speso alcune parole sul ritorno all'Allianz Stadium del tecnico livornese, dopo l'ultima avventura alla Vecchia Signora. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Marroccu parla del ritorno allo Stadium di Allegri
Su Allegri: "Mi fece subito una grandissima impressione. Ma è stato Cellino a insistere, nel 2008 voleva soltanto lui: Allegri era stata la sua mezzala qualche anno prima a Cagliari e ha spinto tantissimo per il ritorno. Lui ci ha dato subito la disponibilità, ma il Sassuolo voleva esercitare l’opzione di rinnovo del contratto. Non è stato facile trattare con Giovanni Rossi, ma l’intelligenza di Max gli permise di ottenere ciò che voleva"